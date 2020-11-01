登高望远 脚踏实地（和音）

中共十九届五中全会为中国发展擘画了波澜壮阔的新图景，也展现了中国将自身发展同世界发展相统一的大国担当

10月26日至29日，中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议在北京举行，全会审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》。连日来，国际舆论密切关注这次会议，认为五中全会为中国开启全面建设社会主义现代化国家新征程描绘了宏伟蓝图，增强了外界对中国发展的信心，为中国和世界共同发展注入了更强大的动能。

国民经济和社会发展五年规划，向来是国际社会解读中国共产党治国理政与中国经济社会发展的重要窗口。从1953年开始，中国已经编制实施了13个五年规划（计划），其中改革开放以来编制实施8个，有力推动了经济社会发展、综合国力提升、人民生活改善，创造了世所罕见的经济快速发展奇迹和社会长期稳定奇迹。实践证明，中长期发展规划既能充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，又能更好发挥政府作用。中共十九届五中全会举行之际，英国广播公司专门发文解读中国五年规划的历史变迁及其重要性，认为“中国的五年规划确实带来了巨大社会改变”。有外界观察人士指出：“中国实施的五年规划是依据时代需要提出的战略部署，兼顾国内国外面临的机遇与挑战，注重将技术进步纳入发展愿景，富有针对性和活力，体现了中国不断完善和发展的治理体系和治理能力。”

既登高望远，又脚踏实地，一步一个脚印沿着正确的道路往前走，正是中国稳步发展的重要密码。过去5年，中国从容应对错综复杂的国际形势，成功战胜各种风险挑战，坚定朝着既定目标任务前进。中国决胜全面建成小康社会取得决定性成就，全面深化改革取得重大突破，全面依法治国取得重大进展，全面从严治党取得重大成果。中国国家治理体系和治理能力现代化加快推进，中国共产党领导和中国社会主义制度优势进一步彰显。经过“十三五”时期的发展，中国经济实力、科技实力、综合国力跃上新的大台阶，“十三五”规划目标任务即将完成，全面建成小康社会胜利在望，中华民族伟大复兴向前迈出了新的一大步，社会主义中国以更加雄伟的身姿屹立于世界东方。

在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上，在国际环境日趋复杂、不稳定性不确定性明显增加的背景下，中国共产党如何统筹中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局，备受世界瞩目。中共十九届五中全会审议通过《建议》，明确“十四五”时期经济社会发展的基本思路、主要目标以及2035年远景目标，突出新发展理念的引领作用，提出一批具有标志性的重大战略，实施富有前瞻性、全局性、基础性、针对性的重大举措，统筹谋划好重要领域的接续改革，充分体现中共中央谋划未来的远见卓识和继往开来的历史担当。美国有线电视新闻网报道指出，新冠肺炎疫情让许多国家为今后几周做规划都很困难，而中国却在为未来10多年制定政策。英国路透社报道指出，“十四五”规划具有很强的未来导向，面向更加长远的未来，而不仅仅是未来五年。德国《世界报》报道认为，中国的“十四五”规划将对全球产生重要影响。

中共十九届五中全会为中国发展擘画了波澜壮阔的新图景，也展现了中国将自身发展同世界发展相统一的大国担当。从坚持实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放到推动共建“一带一路”高质量发展，积极参与全球经济治理体系改革，再到高举和平、发展、合作、共赢旗帜，积极营造良好外部环境，推动构建新型国际关系和人类命运共同体……中国向世界发出明确信息：中国乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家的新征程，也将成为与世界各国互利共赢、共同繁荣发展的新征程。

中国发展仍然处于重要战略机遇期。只要保持战略定力，集中力量办好自己的事，善于在危机中育先机、于变局中开新局，中国一定能够创造让世界刮目相看的新的更大奇迹，中国发展也一定能够为世界各国和平发展、合作共赢创造更为广阔的空间。

《 人民日报 》（ 2020年11月01日 03 版）

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