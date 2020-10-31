原标题：比利时再度收紧新冠防控措施

新华社布鲁塞尔10月30日电（记者潘革平）比利时首相亚历山大·德克罗30日在全国协商委员会会议后宣布了新一轮更严厉的新冠防控措施，包括所有“非必需品”商店关门、居家办公由强烈建议升级为强制、一个家庭能接待的访客人数由4人减至1人、学校的秋假延长至11月15日等。

根据比利时国家公共卫生研究所30日公布的新冠疫情数据，比利时累计确诊病例达392258例，累计死亡11308例，而该机构前一天公布的这两个数据分别为368337例和11170例。两组数据对比，比利时过去24小时新增确诊病例达到创纪录的23921例，新增死亡病例138例。

当天宣布的措施还包括：理发店、美容店等接触性行业停业；户外聚集最多不能超过4人，且所有人须保持社交距离并戴口罩；边界仍保持开放，但强烈建议民众不要出国旅行等。德克罗强调，此前颁布的宵禁政策以及餐饮业和酒吧等关门的决定将继续执行。

德克罗说，新措施将在11月2日零时至12月13日期间实施，并将在12月1日重新评估“非必需品”商店关门的规定。他强调：“这些严厉、痛苦的措施是深思熟虑的结果，是根据当前的疫情实际做出的。这将是我们最后的机会。”

欧洲疾病预防与控制中心30日发布的数据则显示，比利时此前两周每10万人中共有1600人确诊感染新冠病毒，是欧洲新冠感染率最高的国家之一。

目前，比利时新冠入院患者达6187人，已超过今年4月第一轮疫情峰值时的5759人。安特卫普大学流行病学家皮埃尔·范达默教授28日警告说：“比利时医疗系统可能在未来10天全面崩溃。届时，比利时将不得不寻求国际援助。”

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