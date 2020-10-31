原标题：陆克文“反默多克”请愿联署创纪录

由澳大利亚前总理陆克文发起、旨在反对“默多克新闻集团垄断澳媒体”的网络请愿截至30日获42万人签名，打破澳请愿联署纪录。

这场请愿于12日启动，在11月5日结束前均可接受签名，随后将呈交议会。截至30日，该活动在联邦议会电子请愿网页上获得42万余个签名。先前的纪录是2019年一份要求澳政府宣布国家进入“气候紧急状态”的请愿，获40万余人签名。

“反默多克”请愿要求澳联邦政府组建一个专门委员会，调查传媒大亨鲁珀特·默多克旗下新闻集团掌控澳大部分新闻媒体、涉嫌危害媒体环境“多样性”。

重磅联署人包括同为前总理的前工党领袖陆克文和前自由党党首马尔科姆·特恩布尔。两人分属不同阵营，政策立场“一左一右”。陆克文执政期间饱受默多克旗下媒体批评。特恩布尔2018年在党内选举中遭强硬保守派“逼宫”下台。

默多克掌控的新闻集团总部设在美国纽约，其澳大利亚分支是澳最大媒体机构，在澳本土几乎所有主要城市拥有报纸、杂志和有线电视网络。

陆克文指责新闻集团是“长在我国政治体制上的毒瘤”，对澳新闻媒体实施实质性“垄断”，经常“借由糅合编辑部评论和新闻报道，攻击企业界和政界的对手”，这些做法“压制自由言论、削弱公众辩论”。

他在社交媒体推特上发视频说，新闻集团为政坛右翼摇旗呐喊，“所谓公平竞争环境已不复存在”。

法新社报道，尽管联署人数创纪录，其诉求不大可能获得保守派主导的现政府支持。默多克旗下媒体通常力挺后者。（沈敏）【新华社微特稿】

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