原标题：英国欲避免再度全国“封城”

欧洲第二波新冠疫情反弹凶猛。法国、德国收紧防疫政策背景下，英国政府承受压力。英国住房、社区与地方政府事务大臣罗伯特·詹里克29日说，英国将尽一切可能避免在全国范围再度“封城”，理由是“封城”防疫弊大于利。

【权衡利弊】

詹里克29日接受英国泰晤士电台记者采访时说：“政府今天的判断是，地毯式全国范围‘封城’不恰当，弊大于利。”

詹里克认为，尽管“封城”举措有利防疫，但严重影响民众生活和生计、重创经济，在更广泛层面损害民众健康和福祉。

他说，政府目前正在研究疫情应对措施。

英国政府3月23日宣布全国“封城”，禁止民众非必要外出，关闭学校和大部分商铺。随着疫情趋缓，限制措施逐步解除。然而，疫情9月开始反弹，新冠确诊病例激增。

【亟需行动】

多名科学家警告，如果不采取更有力的防疫措施，英国新冠住院患者人数到11月底可能增至3倍。

英国帝国理工学院29日发布的一项研究显示，英格兰单日新增确诊病例大约为9.6万例，确诊病例大约每9天增加一倍。

帝国理工学院上述研究作者史蒂文·赖利认为，英国应该尽早行动。英国政府前首席科学顾问马克·沃尔波特说，英国只需要看看英吉利海峡对岸就知道将发生什么。

世界卫生组织特使戴维·纳巴罗说，疫情在欧洲迅速反弹令他“惊讶、困扰”。他认为当前要务是防止医院涌入大批新冠患者，因为这会导致不相关的死亡病例增加。

英国当前有9520名新冠住院患者，创5月14日以来新高。英国是欧洲新冠死亡病例最多的国家，累计病亡超过4.54万人。

美联社报道，英国两个反对党呼吁首相鲍里斯·约翰逊召集英格兰、苏格兰、威尔士和北爱尔兰分管防疫的官员开会，以协调政策遏制疫情蔓延。

苏格兰、威尔士和北爱尔兰执行各自防疫规定。约翰逊政府制定的三级分区防疫政策仅在英格兰执行。

反对党自由民主党领袖埃德·戴维说，英格兰、苏格兰、威尔士和北爱尔兰必须制定统一的防疫政策以避免混乱。“如果不能控制疫情，我们恐怕没有太大可能安度圣诞节。”（包雪琳）（新华社专特稿）

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