美拼命推销“印太战略”恐难如愿(环球热点)

美国、日本、印度、澳大利亚四国国旗。

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近日，国务卿蓬佩奥密集出访：本月初，刚到日本参加了美日印澳“四方安全对话”；月底，又踏上了印度、马尔代夫、斯里兰卡、印度尼西亚和越南等国的亚洲之旅。蓬佩奥明确称，这次亚洲之行的重点是应对所谓“中国威胁”。值得注意的是，美国与印度越走越近。专家提醒，中国需要理性解读、务实面对。

再次老调重弹

近日，美国国务卿蓬佩奥开启了对印度、马尔代夫、斯里兰卡、印度尼西亚和越南等亚洲国家的出访。美国国务院负责南亚和中亚地区事务的首席副助理国务卿汤普森在蓬佩奥行前吹风时就表示：“我们期待与伙伴国加强重要关系，重申美国对印太地区的坚定承诺，并提高我们与该地区国家的长期合作与繁荣愿景。”蓬佩奥称这次亚洲之行的重点是应对所谓“中国威胁”。正如美联社所说：“蓬佩奥将反中国路演带到印度洋诸岛。”

在斯里兰卡和马尔代夫，蓬佩奥敦促他们提防中国潜在的“掠夺性贷款和投资”，远离中国影响力。在马尔代夫，蓬佩奥宣布美国将在该国开设大使馆，理由是该国“在印太地区事务中的角色越来越重要”，这被认为是美国遏制中国在该地区影响力的举措之一。在印度，蓬佩奥和美国国防部长马克·埃斯珀参加了在新德里举行的美印外长防长“2+2”会谈，两国签署《地理空间合作基本交流与合作协议》。该协议将允许印度使用美国提供的全球地理空间数据，来提高巡航和弹道导弹打击目标的准确性。

美国正在不遗余力地推进所谓“印太战略”。英国广播公司网站报道提到，美国国务院网站发布的有关蓬佩奥此次4国行信息中，多次提到“印太战略”一词。事实上，美国也是动作不断。

今年6月，蓬佩奥与尼泊尔外长贾瓦利通电话，重申美尼关系；9月，美国与马尔代夫签署《国防合作协议》；10月中旬，美国常务副国务卿斯蒂芬·比根又对印度和孟加拉国进行访问。10月初，蓬佩奥前往日本东京，参加美、日、印、澳“四方安全对话”。

越南外交部10月28日宣布，蓬佩奥将于29日至30日访问越南，引发媒体关注。路透社称，越南此前并未被列入蓬佩奥此次亚洲之行的行程中。英国广播公司（印尼频道）网站援引印尼观察人士的观点分析认为，美国正在寻求包括东亚、东南亚和南亚等域内国家的支持，以加强其地位，巩固影响力。

寻求外交突破

蓬佩奥频频外访，引人关注。

“美印签署谈判多时的《地理空间合作基本交流与合作协议》后，美印间主要基础性安全合作架构已经完备，印度客观上已经成为美国军事盟友，这有利于打造白宫的外交政绩。”中国国际问题研究院亚太所副所长蓝建学接受本报采访时说，“此外，美国一直不遗余力推动其美版‘印太’战略，蓬佩奥此次亚洲之行的几个国家都是该战略重要争取和拉拢的对象，充分说明这届美国政府渴望留下外交成果。当然，蓬佩奥此行也‘夹带私货’，试图给自己的政治履历添上一笔，为其今后谋取政治私利预先打底。”

印度《经济时报》27日称，印美举行第三次外交防务“2+2”对话，而且对话采取双方现场见面的形式。美国国内政治情况和疫情没有迫使对话取消。这说明双方很重视这次高级别交流，也说明双方在关键问题上“契合度”提升。《华尔街日报》援引新德里观察家研究基金会战略事务负责人哈什·潘特的话称：“美国投入如此大的外交资本来加强与印度的关系，这一事实凸显出印美关系日趋成熟。”

蓝建学指出，此次蓬佩奥的亚洲之行中，印度的态度值得注意。“长期以来，‘不结盟’似乎是印度战略和外交传统的醒目标签。但实际上，从冷战时期到现在，印度的‘不结盟’更多是一种形式上的不结盟，实际运作中，印度的外交政策采取‘多面结盟’政策，在不同议题上与不同国家进行菜单式结盟。近年来，印度与中国、巴基斯坦、尼泊尔等邻国都发生边界对峙，周边形势不好；印境内治理失控的新冠肺炎疫情又加速了印度国力衰落，所以当前印度政府特别渴望通过加强和美国安全战略捆绑，以维护自身的国际地位，加大自身战略博弈筹码。”蓝建学说，“尤其值得警惕的是，莫迪政府选择了冒险色彩突出的投机主义外交，希望险中取胜，在联美制华的道路上走得越来越远。”

或是一厢情愿

不过，蓬佩奥的亚洲之行或许无法尽如他所愿。正如专家指出的，蓬佩奥提出的某些议题，很可能只是一厢情愿。

在印度，尽管蓬佩奥发表了反对中国的激烈言论，但印度国防部长拉杰纳特·辛格和外交部长苏布拉曼尼亚姆·贾伊桑卡在与美国官员的联合新闻发布会上都没有提到中国。

据法新社报道，斯里兰卡总统拉贾帕克萨办公室表示，总统在与蓬佩奥的会谈中否认该国陷入“中国贷款陷阱”，并称该国不会牺牲外交独立性。路透社还注意到，与蓬佩奥的表态不同，斯里兰卡外长古纳瓦德纳强调了斯里兰卡希望与所有国家保持和平关系的愿景。此前，斯里兰卡“亚洲新闻网”还发表了题为“蓬佩奥的套路在斯里兰卡行不通”的文章。文章引用一位斯里兰卡官员的话指出，美国想把斯里兰卡拉进“反华联盟”，斯里兰卡才结束持续近30年的内战，不希望以任何方式变成国际冲突的舞台。

印尼前驻美大使迪诺·贾拉尔也发表评论称，对于美国强烈要求反对中国的政策，东南亚并不认可，也不会同意。印尼《雅加达邮报》10月27日发文称：“蓬佩奥似乎正在执行一项不可能完成的任务：说服或更确切地说施压，要求印尼与美国紧密合作，遏制和孤立中国，而中国是印尼最重要的贸易伙伴。”但现实是，“尽管有地区竞争，印尼也绝不想组建任何安全联盟”。

那么，对美国拼命打造印太对华包围圈的举动，中国该如何应对？

“中国发展壮大难免要经历成长的烦恼。我们必须坚持底线思维，从我国家利益出发，坚定维护国家安全主权发展利益。对于美印走近的必然趋势，需要理性解读、务实面对。我们应该强化周边外交力度，和更多志同道合的伙伴一起，坚定推进‘一带一路’高质量合作，向更多伙伴提供中国的公共产品，分享中国的红利，积极引领地区及国际和平发展与合作共赢。”蓝建学说，“中国走的是正道，走的是坚持国际发展合作的正道。搞‘新冷战’和排他性小团体是逆历史潮流而动，注定走不远。”

(责编：牛镛)