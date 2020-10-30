联合国驻华系统：重振多边主义 共创美好未来

联合国驻华系统各机构代表合影

人民网北京10月30日电 （记者李琰）联合国驻华系统30日在京举行活动，共同庆祝《联合国宪章》签署生效暨联合国成立75周年。来自联合国机构、中国政府、外交使团、国际组织、私营部门和媒体等200多名嘉宾出席活动。外交部副部长马朝旭为此次活动发来视频致辞。

75年来，联合国为实现《宪章》的长久愿景作出了不懈努力；维护和平、促进合作、创造条件提高人民的生活水平。今年，全球遭遇新冠肺炎疫情巨大冲击。在世界各国为保障其人民的生命安全和生计发展努力之际，联合国决心建设一个更公平、更可持续的后疫情世界。

联合国代理驻华协调员桑爱玲女士（Amakobe Sande）在致辞中表示，重振多边主义，通过“十年行动”实现《联合国2030年可持续发展议程》的愿望比以往任何时刻都更加强烈。我们必须通过应对疫情的各种努力来检验我们是如何实现“重建更美好”，以确保做到“不让任何一个人掉队”，“不让任何一个国家掉队”。

她赞扬中国在实现可持续发展目标方面取得两大重要进展：在农村减贫方面取得的巨大成就，以及其为应对气候变化而采取的行动，努力争取2060年前实现碳中和的决心。她强调，联合国将坚定不移地与中国政府一道，共同实现可持续发展目标。

“作为可持续发展的倡导者和践行者，中国把落实联合国2030年可持续发展议程纳入国家中长期发展战略，在实现自身发展的同时，为支持和带动全球发展贡献自己的力量。”马朝旭在致辞中指出。

今年，联合国还在全球发起联合国75周年全球对话倡议(UN75)，询问各界人士对于未来的希望和恐惧。来自联合国所有成员国的100多万人针对“我们想要的未来，我们需要的联合国”这一问题给出了自己的答案。在中国，由12家联合国机构联合主办的纪念联合国成立75周年“中国青年对话未来”系列活动吸引了近5000万人在线观看。

联合国驻华系统日前还发起“我想要的2045”社交媒体活动，进一步推广UN75一分钟问卷调查：cn.un75.online。此次社交媒体活动鼓励公众用一分钟时间，表达自身对于未来的美好愿景。

(责编：杨牧、徐祥丽)