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中国常驻联合国代表呼吁为妇女、和平与安全议程注入新动力

2020年10月30日16:12  来源：新华网
 

　　新华社联合国10月29日电　联合国安理会29日举行妇女、和平与安全问题公开会，听取联合国秘书长古特雷斯、联合国妇女署执行主任姆兰博-努卡等通报。中国常驻联合国代表张军出席会议，系统阐述中方立场主张。

　　张军表示，今年是联合国成立75周年、北京世界妇女大会25周年，也是安理会关于妇女、和平与安全问题的第1325号决议通过20周年，还是2030年可持续发展议程通过5周年。国际社会应当以此为契机，重申承诺，加大投入，为妇女、和平与安全议程和全球妇女事业发展注入新的动力。

　　张军强调，应继续支持女性在和平与安全领域发挥重要作用。近年来，第1325号决议落实工作取得积极进展。许多女性特别代表和特使不畏艰险，为政治解决热点问题奔走斡旋；无数女性维和人员及志愿者在冲突地区推动和解与重建，扶危济困。我们支持各国女性平等、全面、有效参与和平进程，做出更大贡献。在维护国际和平与安全的努力中，中国女性从未缺席，30年来有千余名中国女性参与联合国维和行动，在不同岗位上做出重要贡献。

　　张军还表示，应全面平衡推进妇女、和平与安全议程；应促进性别平等，加强妇女赋权；应深化全球合作，助力妇女事业发展。

　　张军指出，中国一直积极推动全球妇女事业合作，用实际行动落实《北京宣言》和《行动纲领》，落实联合国和安理会有关决议。5年前，中国在全球妇女峰会上提出的一系列全球合作倡议已得到全面落实。在联大纪念北京世界妇女大会25周年高级别会议上，中国领导人提出2025年再次召开全球妇女峰会的重要倡议，宣布未来5年内向联合国妇女署提供1000万美元捐款，继续设立中国-联合国教科文组织女童和妇女教育奖。中方愿同国际社会一道，继续推进妇女、和平与安全议程，推动女性在和平与安全领域发挥更大作用，加快实现性别平等和妇女赋权，促进全球妇女事业发展。

(责编：胡永秋、马昌)
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