欧洲侨胞抱团直面“寒冬”（侨胞说·我在海外这样渡难关⑨）

意大利米兰侨胞为应对疫情反弹而组织成立的“网上方舱医院”。

受访者供图

马拉加中文学校学生在上网课。

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斯洛伐克的一家中国超市。

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凛冬将至，新冠肺炎疫情反弹风险增加。近来，在西班牙、意大利等欧洲国家，新冠肺炎确诊人数不断攀升，第二波疫情来势汹汹，多国陆续出台严格的防控措施。如何在做好自身防护的基础上，尽量维持生活、工作的有序运转？欧洲各国华侨华人与当地民众一样，再次面临这道考题。

近日，本报记者采访来自意大利、西班牙、斯洛伐克的3名侨胞，他们虽然身在不同国家，从事不同职业，但都不约而同地做着相似的事——与同胞们一起，守望相助，共克难关。

意大利华商：

“更加主动适应变化”

“根据意大利政府前两天出台的最新防疫规定，餐馆和酒吧在每日18时后停止营业。这对当地华商的影响还是比较大的，因为餐饮业正好是华商在意大利从事最多的三大行业之一。”意大利金砖投资集团董事长孙运之聊起身边华商朋友的近况，话语间充满担忧。

10月以来，意大利疫情快速反弹，单日新增确诊人数屡创新高。面对来势凶猛的第二波疫情，意大利政府不断收紧疫情防控措施。在配合当地政府做好疫情防控工作的同时，规模庞大的华商群体不得不直面如何守住“饭碗”的难题。

“一个朋友的中餐厅开在我的办公室附近。听他说，在意大利打拼30年，全家主要就靠这个中餐厅维持生活，但现在生意严重受挫。还有一个朋友是做旅行社的，也有很长时间没接到单子了。”孙运之说。

不过，办法总比困难多。孙运之所在的房地产行业，虽然不像餐饮业受到的影响这么明显，但他和同事未雨绸缪，及时调整了公司的经营思路。

“过去，我们的客户大多来自中国。疫情之后，国际航班减少，中国客户的生意减少了80%。幸运的是，我们所在的米兰是意大利经济最活跃的城市之一，当地房地产市场仍然保持增长态势。于是我们调转方向，增加意大利雇员，重点挖掘当地客户。目前，95%的客户都是意大利的。”孙运之说。

和孙运之一样，意大利华商纷纷转变思路，找寻“破题”之策。“不少从事传统贸易的华商开始‘试水’电商。一个开中国超市的朋友告诉我，疫情期间，他的实体门店业务下降很多，但是电商平台的生意比去年同期增长了300%。还有一些华商跨界寻找商机，从传统的劳动密集型产业转向服务行业。比如，米兰当地多了几家华人公司，专门为华侨华人家庭提供邮寄中文电费单等方面的服务。”孙运之介绍。

在孙运之看来，疫情提供了一个契机，倒逼在海外深耕多年的华商跳出“舒适区”，尝试更加广泛的领域。“我们希望有更多的学习平台，让我们华商能够开阔眼界与经商思路，从而更加主动地适应变化。”

西班牙华校：

“中文教育不能荒废”

“从5月份我们刚开网课时的200多名学生，到现在的500多名，老师、家长和孩子们的信心都在逐渐恢复。许多家长都和我说，不管疫情如何，希望孩子的中文教育不要荒废。老师们更是充满热情，教学效果也越来越好。”西班牙马拉加中文学校校长李洪川最近十分忙碌。每到周末，500多名华裔孩子都会准时上线，在马拉加中文学校开设的网上课堂学习中文和中国文化。为了让孩子们学有所得，李洪川和老师们早早就精心准备了丰富多彩的课程内容。

近日，为了应对第二波疫情，西班牙全国再度进入紧急状态。为了让家长们放心，李洪川决定，延续中文学校自5月以来的网络授课形式，以此减少孩子们受感染的风险。

虽然与学生们隔着一块屏幕，但老师们的用心与认真没有丝毫变化。“按照规定，周六周日每天上课2个小时，但实际上，老师们经常延长时间给孩子们补课，甚至会在周一到周五的工作日抽空上线给需要帮助的孩子们答疑解惑。”李洪川介绍，相比最初对于网络授课的陌生，如今老师们不仅能够熟练使用网络授课软件，还经常主动创新教学方式，尽量弥补“隔空”授课存在的局限。

“起初，个别家长有一些消极的想法，认为疫情之下哪还顾得上孩子的中文学习。但渐渐的，许多家长和孩子们一起在线观摩老师授课后，都被老师付出的心血所感动。现在，一些外地的学生也开始上我们的网课。”李洪川说。

来自中国华文教育基金会以及国内各级侨联的帮助给李洪川和老师们带来更多信心。“基金会经常为我们提供各种在线讲座资源，对我们的教师队伍培训非常有用。中国侨联以及浙江、江苏、陕西等地侨联还在疫情之后组织开展了‘网上夏令营’，让孩子们有机会在‘云端’领略中国的大好河山和历史文化，拥有一个收获满满的夏天。”李洪川说。

祖（籍）国的支持和家长们的信任让李洪川有了更多坚持下去的底气。“虽然疫情形势依然严峻，但我们会在海外继续做好华文教育。也期待着疫情阴霾早日散去，孩子们能够早日回归校园。”

斯洛伐克侨团：

“一定可以扛过难关”

“大家一起抱团，一定能把这个艰难时期度过去！”这是斯洛伐克华人青年联合商会会长周彦君近来和朋友说得最多的一句话。

面对居高不下的日增新冠肺炎感染病例，斯洛伐克总理马托维奇日前宣布在全国范围实施“禁足令”，从10月24日至11月1日，严格限制民众的出行自由。刚刚恢复人气的街道突然再次陷入沉寂，本该迎来销售旺季的中国超市也一下子门可罗雀。

“我们该去哪里做核酸检测？”“店铺的生意还能不能做？”“政府接下来还会采取更严格的措施吗？”每天，商会的微信群里是华商们焦急的讨论，其他侨胞朋友也常联系周彦君打听消息。“这两天，微信群里的信息经常有数千条之多。”同胞的忧虑，周彦君感同身受。他深知，宅居在家，准确可靠的信息是安抚大家的一剂良药。

“一些年纪较大的侨胞，不是很懂斯洛伐克语，没法及时从新闻媒体上了解政府颁布的防疫政策。我们商会的年轻人多，大部分是在当地受过教育的‘华二代’，正好可以帮忙做翻译工作。”周彦君决定把商会里的年轻人动员起来，每天及时关注政府发布的疫情信息以及防疫政策，第一时间传达给微信群以及身边的侨胞朋友。

不仅如此，商会秘书处还开通了24小时热线电话，随时回应侨胞的求助。“谁缺了口罩、酒精、手套等防疫物资，不管在斯洛伐克的哪座城市，我们都可以邮寄过去。如果在生活上碰到其他困难，我们也会努力提供帮助。”周彦君说，虽然大家大部分时间“宅”在家中，能做的事不多，但精神鼓励与信息传达同样可以发挥作用。

“自从政府采取全民检测以及‘禁足令’等最新防疫措施以来，大部分民众都积极响应，斯洛伐克疫情出现缓和态势。我们也一直劝导旅斯同胞，遵守当地防疫措施，做好自身防护工作，不要‘踩红线’。虽然短期之内生意确实受到影响，但身体健康与生命安全是第一位的，目光应当放得长远。支持政府的抗疫工作，一起把疫情这个难关扛过去，相信我们一定会挺过这个寒冬！”周彦君说。

(责编：艾雯、刘洁妍)