“五洲乐”聚“汉语桥”

近日，一项面向全球中华音乐文化爱好者的线上学习交流活动——“汉语桥·五洲乐：中国音乐文化线上国际夏令营”正式启动第三部分。该活动以“汉语桥”官网和汉语桥俱乐部APP为发布平台，由中外语言交流合作中心和中央音乐学院联合主办，国内多家单位协办，中央音乐学院音乐孔子学院办公室及中外音乐文化交流与体验基地承办，包括《汉语桥·五洲乐》主题宣传片发布、全球音乐才艺视频大赛评选活动、中国音乐文化线上课程和研修汇报音乐会四大部分。

其中，全球音乐才艺视频大赛吸引了来自68个国家的243名外籍中文学习者和中国文化爱好者参加，收到参赛作品232件。大赛还涌现出一批优秀的原创作品，用“世界通用的语言”为中外音乐文化深度交流做出积极贡献。

第三部分“中国音乐文化线上课程”由“跟我学唱中国歌”“中国乐器名家示范音乐赏析会”“七彩中国——中国民族民间音乐集萃”和“对话——中外音乐创演工作坊”四个版块组成，由中国当代著名歌唱家、作曲家和演奏家组成的宣讲团队，全方位、立体式地与海内外各界分享中国音乐文化魅力。

据悉，“中国音乐文化主题夏令营及研修学院”活动系中央音乐学院音孔办及基地创办的音乐文化品牌，自2014年至今已举办五届。2020年，该活动转为线上形式，并加以丰富和拓展。

(责编：艾雯、刘洁妍)