欧洲竞争电信协会官网日前发表声明，谴责出于地缘政治对中国5G供应商实施的任何禁令，并警告此举将造成诸多负面影响。欧洲竞争电信协会总干事吕克·安德里克斯在接受本报记者采访时强调，排除特定供应商将损害消费者及行业利益，打击市场内部凝聚力。“电信行业监管需要基于事实，限制竞争将扭曲整个电信行业产业链、供应链、价值链。不应让地缘政治影响5G网络部署。”

欧洲竞争电信协会成员涵盖欧洲100多家领先的电信运营商和数字解决方案提供商，在多个场合积极呼吁建立公平竞争环境。安德里克斯认为，若不能公正对待各供应商，从长远来看，这将增加欧洲电信行业成本，延迟5G网络部署，限制创新潜能。“未来经济和商业发展中，5G是非常基础和关键的设施，5G部署延期将影响欧盟实现数字转型的目标。”

安德里克斯指出，全世界电信设备供应商屈指可数，如果限制特定供应商，会压缩电信公司的选择范围，影响电信公司的商业运营，也会降低其业务效率和竞争力。从消费者角度看，此举会增加网络使用成本、影响服务体验。

安德里克斯表示，几十年来，全球电信市场格局不断演变，中国企业竞争力有目共睹。“我们的会员一致认为，中国企业技术可靠，设备质量有保障。中国企业参与世界5G网络布局，有助于推动相关行业向前发展。”

当前，欧盟通过所谓5G安全“工具箱”的指导性文件来评估电信设备供应商风险。安德里克斯强调，5G安全“工具箱”必须适当、可行、基于事实，并提供公平竞争环境，尤其是在执行层面，不能针对特定企业。“不应将5G问题政治化，影响电信领域的发展和公平竞争。不能以‘安全’为借口达到政治目的，限制特定的技术和设备供应商。应该让电信运营商拥有自主选择的权利。”

（本报布鲁塞尔10月29日电）

《 人民日报 》（ 2020年10月30日 16 版）

(责编：岳弘彬)