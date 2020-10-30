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“我们对未来的生活充满期待”

本报驻埃及记者  周  輖

2020年10月30日05:26  来源：人民网－人民日报
 

　　由中国能建葛洲坝集团承建的科威特穆特拉住房基础设施建设项目（穆特拉项目）近日向科方移交第一批建设工程。本次移交内容包含12177套住房的相关地块，约占项目整体工程量的70%，有效改善了科威特民众的居住条件。

　　为推动科威特城市化进程，解决民众住房困难问题，科威特在现有城市周边规划了一系列新城，其中包括位于杰赫拉省的穆特拉新城。穆特拉项目是穆特拉新城的重要组成部分，于2017年4月开工，占地约30平方公里，包括8个社区的道路、变电站、灌溉主管网、供水管网、雨水收集系统等配套基础设施建设，可解决40万居民的居住问题。穆特拉项目总经理何柏森表示，疫情防控期间，项目部筑起“安全防护墙”，在4000多名中外员工努力下，提前10天移交工程，用实际行动体现了共建“一带一路”上的 “中国速度”。由科威特的住房福利署、公共工程部、水电部等多部门组成的“项目接收委员会”代表表示：“面对疫情挑战，中国企业诚信履约，实现了项目的提前移交。”

　　监理方代表伊萨姆说，穆特拉项目施工区域沙土下多为坚硬的岩石，地质条件复杂，土石方开挖难度大。施工团队引进先进技术，有效降低了施工成本，缩短了工期。科威特雨季期间单次下雨时间长、雨量大，极易导致城市内涝。项目在科威特首次引进雨水利用系统，收集的雨水回灌至地下，还可以改善当地生态环境，缓解水资源短缺。科威特住房福利署质量工程师伊萨姆·贾柏尔表示：“中国企业为科威特居民营造了更加绿色环保、舒适安心的居住环境。”

　　“不久的将来，许多科威特民众将在这里建起他们的新家园。”科威特住房福利署代表法德勒在现场实地考察后说。居民艾哈迈德·萨巴赫表示：“这里很快还会建起学校、医院、购物商场等配套设施，将极大便利我们的生活。”萨巴赫目前居住在科威特城老街区，随着周边人口居住密度日益增大，加上家庭成员增多，原先的住房已经不能满足需求，“我们对未来的生活充满期待！”

　　“穆特拉项目取得今天的成果十分不易。中国企业做了大量工作，克服了许多困难。”法德勒表示，随着共建“一带一路”不断推进，中企参与了众多惠及科威特民生的工程项目，为当地社会发展作出积极贡献，“这是科中不断深化务实合作的重要体现。”

　　（本报开罗电）


　　《 人民日报 》（ 2020年10月30日 04 版）
(责编：岳弘彬)
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