5G应用赋能疫情常态化下经济转型和社会治理

人民网讯 10月29日，中国国际跨国公司促进会及社会科学文献出版社共同在京发布了《责任与担当——抗击新冠肺炎疫情中的跨国公司（中英双语版）》。该报告认为，5G 在今年新冠疫情防控期间得到大规模使用，为疫情常态化下赋能创新应用、经济转型、产业升级和社会治理等积累了难得的实战经验和变革动力。

报告指出，中国政府在动员全社会力量有效阻击新冠肺炎疫情蔓延的同时，积极出台各种政策，鼓励企业复工复产，并将5G 网络建设、5G 应用场景和5G 手机等终端视为促进消费增长和经济发展的主要推动力之一。作为一项实现万物互联和赋能颠覆性创新的通用技术，5G 在疫情防控期间得到大规模使用，为疫情常态化下赋能创新应用、经济转型、产业升级和社会治理等积累了难得的实战经验和变革动力。

5G 因其高带宽、低时延和广覆盖的技术特点，在远程会诊、远程指挥、防疫机器人、红外线测温仪、大数据管理等疫情防控和社会治理领域发挥了显著作用。中国的重大疫情防控体系、应急物资保障体系、公共卫生体系（尤其是医院）的信息化水平也将在此次疫情防控的推动下得到提升，5G将发挥非常重要的赋能作用。

尽管疫情给中国经济发展带来短期挑战，然而“有危就有机”，一些新经济、新业态和新模式在移动通信技术尤其是5G 的赋能下得到超出预期的推动和升级发展，为中国新旧经济模式的转换提供了一个范式。由疫情防控催生的新型消费习惯，如“宅经济”、便捷式消费、非人际接触式消费、“云”生活和办公方式，以及相关支撑性应用，既给在家中的人们创造了生活消费便利，又有效缓解了疫情对经济的冲击，还培育了企业线上业务的竞争力和国家社会治理的数字能力，激发了许多行业就如何与5G 技术融合进行深度思考和长远布局。据不完全统计，自疫情暴发以来，共有55 家企业开发了225 个5G 应用，涵盖了智慧教育、智慧医疗、智慧城市、智慧社区、智慧平台和媒体娱乐等领域。

(责编：李婷(实习生)、常红)