澳门三大展会助拓商机

演员在展会上演奏。

新华社记者 张金加摄

“第25届澳门国际贸易投资展览会”、“澳门国际品牌连锁加盟展2020”和“2020年葡语国家产品及服务展（澳门）”近日圆满落幕。三大展会为期3天，总展览面积达2.5万平方米，设置展位超过1200个。

三大展会共签署上百份项目协议，安排超过670场洽谈，涉及领域包括项目投资、现代金融服务、科创项目、食品餐饮、文化创意、葡语国家特色产品及连锁加盟行业等。展会联合广州、深圳、珠海、佛山等大湾区城市，并深化与北京、天津、江苏、吉林、福建等省市联系，助力参展企业和客商借助会展平台开拓市场。

展会期间共举行超过50场论坛、会议和推介会等配套活动，包括“2020国际贸易投资论坛暨国际品牌连锁加盟商机论坛”“第17届世界华商高峰会”“葡语国家酒类及食品商机对接会”等，为各方客商提供充分交流的机会。

作为新冠疫情发生后澳门举办的最大规模展会，展会在传统的活动基础上，创新实现线上线下高效联动，着力突出在线直播、在线展厅、在线推介会等方式，同时提供在线会面洽谈工具和“云配对”等服务。据统计，“线上展厅”参展商超过1100家，上线展品超过4000件，展商来自中国内地及港澳、葡萄牙、巴西、加拿大、新加坡等多个国家和地区。

澳门贸易投资促进局主席刘伟明说，国家正形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。澳门处于双循环的交汇点，在参与国内大循环的同时，也会做好疫情防控，积极参与国际循环，发挥平台作用，加强海内外客商交流。

“我们响应中央和澳门特区政府的政策大胆‘走出去’，再把葡萄牙的产品成功‘引进来’，勇敢创新，希望做‘一带一路’的先行使者。”来自澳门的密利拿庄园农业进出口有限公司总裁伍志伟说。

有线上参展的葡萄牙商人表示，首次以线上形式参展，期间收到不少感兴趣客户的反馈，双方在洽谈中建立了合作意向。线上资讯更便捷及时，他对此称赞不已。

此次三大展会也是9月23日内地恢复办理居民赴澳旅游签注之后，首个由澳门贸易投资促进局主办的大型会展活动，助力疫情之下的澳门会展业，为经济发展注入推进剂。

据澳门媒体报道，“澳门国际品牌连锁加盟展2021”将于明年7月30日至8月1日举行。“第26届澳门国际贸易投资展览会”及“2021年葡语国家产品及服务展（澳门）”将于明年10月21日至23日举行。

(责编：艾雯、燕勐)