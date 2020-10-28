新华社北京10月27日电 （记者王宾）针对美方官员近日撰文攻击中国与联合国的合作，外交部发言人汪文斌27日表示，美政客有关做法完全颠倒黑白、毫无道理。应对全球性挑战的唯一出路是平等对话协商，加强国际合作，共同维护多边主义和以联合国为核心的国际体系。

当日例行记者会上，有记者问：近日，美国常驻联合国代表克拉夫特在《纽约邮报》发表文章，攻击中国与联合国的合作，并称美国所作所为不是退出多边主义，而是维护多边体系。中方对此有何评论？

“克拉夫特的文章再次反映了一些美国政客的无知和偏见。”汪文斌说，作为安理会常任理事国、联合国第二大会费国和维和摊款国，中国始终坚定维护多边主义，支持联合国工作，捍卫联合国宪章宗旨和原则。

他说，习近平主席在出席联合国成立75周年系列高级别会议时，再次宣布了一系列新的重大倡议和举措，体现了中国支持多边主义、促进国际和平与发展的担当作为。“美国自己不仅大搞单边主义，还对别国同联合国的合作指手画脚。这完全是颠倒黑白，毫无道理。”

汪文斌说，第一，各国的国际职员都是联合国工作团队不可分割的一部分。克拉夫特的指责毫无事实依据，是对所有国际职员的侮辱。目前在联合国系统共有2531名美国籍职员，包括19名副秘书长或助理秘书长，在所有会员国当中，这个数字高居第一位。“请问克拉夫特，这些美国籍职员的操守是不是都禁得起她的质疑？”

第二，克拉夫特等美国政客在联合国挑起大国对抗、干涉别国内政，这种做法完全不得人心。近日，包括克拉夫特在内的美国等少数国家代表在联大三委审议人权问题时恶意抹黑中国，中方对此进行了有理有据的驳斥，得到70多个国家的支持响应。这充分证明，越来越多的国家看清了美国这个“麻烦制造者”的真实面目，他们正在通过实际行动反对霸权主义和政治对抗。“请问克拉夫特是不是还要对多数国家的呼声充耳不闻、视而不见？”

第三，克拉夫特借中国涉疆、涉港、台湾等问题干涉中国内政的做法违反了国际法和国际关系的基本准则。然而，她本人对此却沾沾自喜。“我们奉劝克拉夫特，首先搞清楚美国的国土范围和自身职责，不要拿无理当真理，拿谎言当武器。这解决不了美国自身面临的问题，更不会让美国伟大。”

汪文斌说，世界已经进入21世纪，不可能也不应该重回20世纪冷战和对抗的老路。人类正面临新冠肺炎疫情等越来越多的全球性挑战，唯一的出路是平等对话协商，加强国际合作，共同维护多边主义和以联合国为核心的国际体系。“我们奉劝克拉夫特等美国政客早日迷途知返，做好自己应该做的事情。”

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