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国防部： 中方强烈敦促美方立即取消对台军售计划

2020年10月28日07:44  来源：人民网－人民日报海外版
 

新华社北京10月27日电 （记者梅世雄）国防部新闻发言人任国强27日就美售台武器答记者问。他表示，中方强烈敦促美方立即取消对台军售计划，停止美台军事联系和售台武器。

有记者问，据报道，美国务院已决定批准向台湾出售“鱼叉”导弹系统及相关设备，估算总价值23.7亿美元。就在前几天，美国行政当局刚刚批准了另外三项总额超过18亿美元的对台售武方案。请问对此有何评论？

任国强说，近日，美政府再次批准向台湾出售武器，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报，严重干涉中国内政，严重损害中国主权和安全利益，严重破坏中美两国两军关系和台海和平稳定，中方对此坚决反对，并已向美方提出严正交涉。

任国强表示，台湾问题事关中国主权和领土完整，攸关中方的核心利益，绝不容任何外来干涉。美国和台湾地区一些人妄图以台制华、以武拒统，这是根本行不通的，最终必然是死路一条。中方强烈敦促美方立即取消对台军售计划，停止美台军事联系和售台武器，慎重处理涉台问题，以免给中美两国两军关系和台海和平稳定造成严重后果。中国人民解放军有坚定的意志、充分的信心和足够的能力，挫败任何形式的外部势力干涉和“台独”分裂图谋，将采取一切必要措施坚决捍卫国家主权和领土完整，持续推进国家统一进程。

(责编：艾雯、燕勐)
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