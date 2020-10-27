美法院驳回司法部上诉 阻止封禁微信行政令实施

新华社旧金山10月26日电（记者吴晓凌）美国联邦第九巡回上诉法院26日驳回美司法部的上诉，维持之前加利福尼亚州北部联邦地区法院做出的叫停封禁微信行政命令的裁决。

8月6日，美国总统特朗普发布行政命令，将在45天后禁止任何美国个人或实体与TikTok、微信及其中国母公司进行任何交易。该命令定于9月20日午夜生效。

为维护美国微信用户权益，数名华裔律师发起成立美国微信用户联合会（美微联），连同其他团体和个人在加州北部联邦地区法院共同提起诉讼，要求法院阻止相关行政命令的实施。

美微联在诉讼中指出，封禁微信的做法不仅违宪，而且超越了《国际紧急经济权力法》授予政府的合法权限。微信对于美国用户不可替代，行政命令无视封禁微信对美国用户的严重影响。

加州北部联邦地区法院于9月17日开庭进行审理，该法院法官劳雷尔·比勒9月20日颁布临时禁令，叫停封禁微信的行政命令。

比勒在临时禁令中说，封禁措施一旦实施，美国的消费者将无法下载或更新微信应用程序，目前的用户也将难以正常使用微信，无法使用微信进行货币支付。

美司法部于10月初向联邦第九巡回上诉法院提出上诉。

最新裁决出台后，美微联预计，美司法部将于近日向联邦最高法院继续上诉。

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