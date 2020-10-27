美国国会参议院批准巴雷特任联邦最高法院大法官

新华社华盛顿10月26日电（记者徐剑梅 邓仙来）美国国会参议院26日晚投票通过总统特朗普提名的埃米·科尼·巴雷特出任联邦最高法院大法官，特朗普随后在白宫为巴雷特举行宣誓就职仪式。

参议院当日的表决结果为52票赞成、48票反对，一名共和党参议员和所有民主党参议员投下反对票。这是美国历史上最临近总统选举日的大法官提名任命，也是151年来首次在没有任何少数党参议员赞成的情况下，任命一名大法官。巴雷特是特朗普2017年1月执政以来提名任命的第三位大法官。

民主党人强烈反对在大选投票前提名任命联邦最高法院大法官，几度试图拖延和抵制参议院对巴雷特的听证任命，但因少数党地位而未能成功。

巴雷特现年48岁，生于美国路易斯安那州新奥尔良市，毕业于圣母大学法学院，是资深法学教授和联邦巡回上诉法院法官，在堕胎、医保、控枪、移民等一系列问题上持保守立场，深受美国社会保守派和宗教右翼人士欢迎。她是美国历史上第5位女性大法官，将填补9月18日病逝的自由派大法官露丝·巴德·金斯伯格留下的空缺。

巴雷特就职后，美国联邦最高法院由6名保守派和3名自由派大法官组成，联邦最高法院由保守派长期主导的局面进一步巩固。民主党总统候选人拜登本月早些时候表示，如果他当选，将考虑任命跨党派委员会研究联邦最高法院改革问题。

美国宪法规定，联邦最高法院大法官由总统提名，由国会参议院批准。

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