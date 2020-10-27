印尼总统主持有关新冠疫苗采购和接种的局部内阁会议

人民网雅加达10月27日电（记者张杰）印尼总统佐科于26日在雅加达总统府主持有关新冠疫苗采购和实施疫苗接种计划的局部内阁会议，研究下一步抗疫局势及应对策略。

佐科在此次会议上传达了与印尼防控新冠疫情有关的最新数据：截至10月25日，印度尼西亚的平均活跃病例为16.8％，低于23.73％的世界活跃病例平均数，与上个月相比，印度尼西亚的平均死亡率也从3.83％下降至3.41％。但仍高于2.68％的世界平均死亡率。80.51％的康复率有则高于73.60％的世界平均值。

佐科表示，政府一直试图迅速采取行动应对新冠疫情，政府也必须关注与疫苗接种计划有关的安全问题。他强调，必须真正确保疫苗安全性和有效性，当前疫情下，所有国家都希望通过接种疫苗等方式尽快战胜疫情，但疫苗接种不能仓促进行，必须进行周密计划以确保公众可获得疫苗接种。

佐科表示，疫苗接种过程将分阶段进行，并需要向全国民众进行详细解释。在实施过程中，政府将采取免费和独立两套方案进行接种。佐科还提醒其内阁成员，鼓励宗教组织在内的社会力量参与有关疫苗安全和清真认证的公共宣传，向民众传达正确全面的信息，防止有关疫苗的虚假谣言在各种平台和媒体上传播。

佐科最后要求对卫生工作者和志愿者做好培训演练，以便其尽快合格地参与到疫苗接种工作中。

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