第三届中国－东盟民间友好组织领导人会晤在线举行

人民网讯 10月26日，中国人民对外友好协会、中国东盟协会（10+1）在京共同举办第三届中国－东盟民间友好组织领导人视频会晤。中国东盟协会会长顾秀莲、中国人民对外友好协会会长林松添与东盟10国民间对华友好组织主要负责人围绕“推动后疫情时期中国东盟民间友好，共同维护地区和平稳定与发展繁荣”的主题进行坦诚、深入交流，达成广泛共识，并发表了《共同倡议》。东亚部主任袁敏道主持会晤。湖南省友协会长徐正宪应邀在线发言。

中国东盟协会会长顾秀莲发表主旨讲话

顾秀莲会长在主旨讲话中表示，今年初以来，突如其来的新冠肺炎疫情对全球经济、国际秩序和世界格局产生了剧烈冲击和深远影响。中国和东盟各国在抗疫斗争中相互支持、共克时艰，体现了双方守望相助、同舟共济的友好传统，彰显了中国东盟一家亲的深厚情谊。当前，双方有效控制住疫情，积极恢复经济社会向好发展。今年上半年贸易投资合作逆势增长，实现互为最大贸易伙伴的历史性突破，为本地区经济复苏注入强劲动能，也为亚洲乃至全球重启发展增添了信心与活力。

顾秀莲说，面对百年变局与疫情相互叠加下更加纷繁复杂的国际形势，中国将继续高举和平、友好、合作、发展的旗帜，与东盟各国一道，坚定维护以联合国为核心的国际体系，坚定维护以国际法为基础的国际秩序，推动建设以合作共赢为核心的新型国际关系，推动构建人类命运共同体。中国正积极推动形成国内国际双循环相互促进的新发展格局，将继续深化改革，扩大开放，实现新发展，这将为东盟各国发展繁荣带来更多更大的机遇。

顾秀莲表示，中国与东盟国家民间友好组织在后疫情时期应继续携手，坚定不移推动友好互信，创新民间友好交流；坚定不移推动合作共赢，促进中国与东盟共建“一带一路”；坚定不移维护国际公平正义，共同维护本地区和平稳定与发展繁荣。双方应以明年中国—东盟建立对话关系30周年为契机，为推动建设更为紧密的中国－东盟命运共同体而不断贡献民间力量。

第三届中国－东盟民间友好组织领导人会晤在线举行

东盟友好组织领导人高度评价东盟与中国合作抗疫、共克时艰的友好情谊，高度赞赏习近平主席关于新冠疫苗投入使用后将作为全球公共产品，优先惠及发展中国家的政治承诺；积极评价王毅国务委员近期访问东盟及关于新冠疫苗将优先考虑东盟国家需求的表态，重申国际社会只有加强团结合作，才能最终战胜疫情。

东盟友好组织领导人盛赞中国率先战胜疫情并全面复工复产，为东盟疫情防控和恢复经济社会发展的积极贡献和示范作用，并表示，面对疫情影响，东盟和中国逆势而上，不断深化贸易、投资、基础设施、互联互通等领域的互利合作，努力摆脱疫情对经济社会的不利影响，携手为地区经济复苏提供重要动力与活力。

东盟友好组织领导人表示，疫情正对地区形势和国际格局造成深刻影响，东盟和中国应继续增进友好互信，加强团结合作，通过对话协商解决有关争议，坚决反对域外国家插手干预，共同维护和平稳定的地区环境和以国际法为基础的国际秩序，推动东盟-中国关系更好地造福双方人民，推动本地区乃至世界的和平、友好与合作。

会晤期间，与会各方一致通过并发表了《共同倡议》，表示将继续弘扬中国—东盟一家亲的传统友谊和团结互助的亚洲精神，发挥民间力量和作用，携手战胜疫情，推动复工复产，促进双方经贸、人文等领域的友好交流与互利合作，共建“一带一路”，致力于中国—东盟合作共赢，共同发展。携手推动中国－东盟民间友好事业不断向前发展，不断构筑和夯实双方利益基础和社会民意基础，共同维护本地区和平稳定与发展繁荣，为构建更为紧密的中国－东盟命运共同体而继续贡献民间力量。

老中友协还介绍了2021年在老挝举办第13届中国－东盟民间友好大会的初步方案，中方和东盟国家其他友好组织均表示将全力支持老方举办新一届民间友好大会及相关配套活动，并提出了不少建设性意见建议。

中国人民对外友好协会会长林松添总结发言

林松添会长在总结发言中表示，21世纪是亚洲的世纪。中国与东盟同处亚洲，是搬不走的邻居和休戚与共的利益和命运共同体。各方要共同努力，倍加珍惜难得的历史机遇，坚定维护亚洲和世界和平稳定与发展繁荣。

林松添说，中国—东盟友好组织要携手努力，抓住机遇，积极作为，致力于双方重振经济、促进共同发展，坚定维护地区和平稳定和国际公平正义，让中国—东盟一家亲精神和团结协作的亚洲价值观深入民心。

林松添表示，中国人民对外友好协会愿继续为东盟国家抗击疫情提供力所能及的支持，继续开展地方、友城、媒体、智库、青年等各领域交流，弘扬亚洲一家亲精神和亚洲价值观，推动构建更为紧密的中国－东盟命运共同体。

(责编：燕勐、刘洁妍)