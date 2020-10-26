全球疫情简报：美国单日新增确诊病例首超8万 哥伦比亚确诊病例过百万

新华社北京10月26日电 25日全球疫情简报：美国单日新增确诊病例首超8万 哥伦比亚确诊病例过百万

全球数据

世界卫生组织：截至欧洲中部时间25日14时09分（北京时间25日20时09分），全球确诊病例较前一日增加438633例，达到42512186例；死亡病例增加5669例，达到1147301例。

美国约翰斯·霍普金斯大学：截至北京时间26日7时24分，全球新冠确诊病例达42912830例，死亡病例为1152729例。美国是全球累计确诊和死亡病例数最多的国家，累计确诊病例达8631921例，累计死亡病例为225212例。

新闻事件

美国疾病控制和预防中心网站24日的数据显示，全美23日报告新增新冠确诊病例82929例，创疫情暴发以来单日新增最高纪录，新增死亡病例946例。这是自疫情暴发以来美国单日新增新冠病例首次超过8万例，凸显疫情指标在前段时间略微缓和后严重反弹。

哥伦比亚国家卫生研究院24日公布的数据显示，该国新增新冠确诊病例8769例，累计确诊超100万例，达1007711例；新增死亡病例198例，累计死亡30000例；累计治愈907379例。

智利累计新冠确诊病例破50万。智利卫生部24日宣布，该国新增新冠确诊病例1631例，累计确诊500542例；新增死亡病例48例，累计死亡13892例。

伊拉克卫生部25日发布的新冠疫情数据显示，该国累计确诊病例超过45万例。

保加利亚总理鲍里索夫25日在其个人社交媒体账户上公布，他确诊感染了新冠病毒。

意大利总理孔特25日宣布，意大利政府将采取一系列新措施，进一步加强新冠疫情防控。

西班牙首相桑切斯25日宣布，该国再次进入国家紧急状态，以遏制新冠疫情蔓延。

(责编：艾雯、刘洁妍)