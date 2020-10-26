古特雷斯呼吁疫苗应成为全球公共产品

新华社柏林10月25日电（记者任珂 张毅荣）在25日开幕的2020年世界卫生峰会上，联合国秘书长古特雷斯通过视频讲话呼吁加强疫情应对国际合作，让疫苗成为全球公共产品。

受新冠疫情影响，原计划在柏林召开的峰会改为线上举行。在25日晚的开幕式上，古特雷斯通过视频讲话说，世界从新冠疫情中吸取了诸多经验和教训，首先是准备不足，其次是我们并非无能为力，只要尊重科学并团结一致，人类就能战胜大流行。他呼吁加强国际合作，确保疫苗研发惠及每个人，让疫苗成为全球公共产品。

全球多个国家和地区的官员、学者以及产业界和社会代表参加了本届世界卫生峰会。为期3天的会议共有50场分组讨论，300多名会议发言人将通过网络视频连线参加讨论。

欧洲等地近期受到第二波新冠疫情影响。在当天的分组讨论中，各国卫生专家就如何通过医学干预控制疫情、新冠期间的多边公共卫生合作等议题展开了讨论。数字化和人工智能在应对疫情中的应用和各地应对疫情的经验也是讨论焦点。

欧盟委员会主席冯德莱恩在开幕式上说，只有通过全球医疗合作而非竞争才能增进全人类健康。德国总统施泰因迈尔认为，只有合作精神才能战胜新冠大流行。

世界卫生组织总干事谭德塞说，只有团结一致，才能拯救生命，稳定医疗体系，推动全球复苏。

此外，气候变化和健康、联合国可持续发展目标和数字化医疗等也是本次会议的中心议题。

世界卫生峰会由28所全球大学、研究机构等组成的M8联盟组织召开，从2009年起每年10月在柏林举办。会议旨在促进科研、政治、产业和社会利益方面的专家进行建设性交流，通过加强伙伴关系和国际合作，改善全球医疗卫生体系和服务。

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