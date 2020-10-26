默克尔说德国疫情蔓延速度快于年初

德国总理安格拉·默克尔24日说，德国新冠疫情处于“非常严峻”阶段，蔓延速度已经超过今年年初。

默克尔在每周视频讲话中说：“我们正处于新冠大流行非常严峻的一个阶段。新增病例每天都在攀升。疫情又一次快速蔓延，速度甚至超过6个月前的初始阶段。”

德国疾控机构罗伯特·科赫研究所24日发布的数据显示，全国累计新冠确诊病例达418005例，单日新增病例14714例，为疫情暴发以来最高；新增死亡病例49例，累计死亡突破10000例，达到10003例。

数据显示，目前德国新冠基本传染数为1.3，意味着每名感染者平均可传染1.3人。罗伯特·科赫研究所所长洛塔尔·威勒说，德国疫情“极为严峻”。

默克尔继上周讲话后再次敦促民众尽量不要外出和保持安全距离。“除非绝对必要，请不要出门旅行，不要搞庆祝活动。请待在家里。”她说。

“面对病毒，我们并非无能为力，”默克尔说，“我们的行为决定了它传播的力度和速度。我们所有人都应遵守的规定是减少接触。尽量少接触他人。”

首都柏林是疫情最严重地区之一，这座城市的防疫新规定24日生效，包括在市场必须戴口罩；在10条人流量最大街道的购物中心内和排队时必须戴口罩。警方本周末部署大约1000名警察监督执行上述措施。

德国有16个州眼下自行制订防疫措施。德新社报道，缺乏统一的防疫措施可能引发混乱，因而越来越多人呼吁像疫情开始阶段一样重新推出全国性防控措施。（惠晓霜）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、刘洁妍)