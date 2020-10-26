欧洲议会决定素食制品也可用肉食品名

用大豆制作的“牛排”能叫牛排吗？没有夹肉的“汉堡”能叫汉堡吗？欧洲议会23日投票决定，在欧洲联盟27个成员国的餐馆和商店，以植物为原料制作的“汉堡”“牛排”“肠”等食品可以继续使用这类名称。

美联社24日报道，欧洲议会的决定否决了欧盟最大农业协会“欧盟职业农民组织委员会－欧盟农业合作社总会”的要求。

该协会认为，用肉食品名称命名以植物为原料的食品会误导消费者，要求予以禁止。

不过，欧洲消费者组织等机构支持欧洲议会的决定。欧洲消费者组织发表声明说：“只要清楚标明是素食或纯素，消费者就不可能分不清大豆牛排（和真正的牛排）以及鹰嘴豆肠（和真正的肉肠）……以植物为原料的食品使用‘汉堡’或‘牛排’等名称可以使消费者更容易决定如何在餐桌上安排这些食品。”

世界自然基金会等组织认为，用肉食品名称命名以植物为原料的食品更有助于人们选择这类食品，也有利于环保和健康。

欧洲议会对素食品命名态度较“宽松”，对乳制品命名却要求严格。欧洲议会同一天投票决定严格执行欧洲法院3年前就乳制品替代品命名做出的裁决。该裁决禁止用奶、黄油、奶酪、酸奶等乳制品名称命名纯粹以植物为原料生产的食品，例如豆奶、杏仁奶、植物奶酪等。（欧飒）【新华社微特稿】

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