经此一战，刮目相看（望海楼）

“抗美援朝战争伟大胜利，是中国人民站起来后屹立于世界东方的宣言书，是中华民族走向伟大复兴的重要里程碑，对中国和世界都有着重大而深远的意义。”10月23日，习近平总书记在纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年大会上的讲话掷地有声。

习近平总书记用五个“经此一战”、五个“这一战”，深刻阐述了抗美援朝战争伟大胜利的重要价值。经此一战，新中国真正站稳了脚跟，中国人民真正扬眉吐气了，彰显了新中国的大国地位，极大促进了国防和军队现代化，有力推动了世界和平与人类进步事业。这一战，拼来了山河无恙、家国安宁，打出了中国人民的精气神，让全世界对中国刮目相看，人民军队战斗力威震世界，再次证明正义必定战胜强权。

这是殊为不易的伟大胜利。当时，中美两国国力相差巨大。在极不对称、极为艰难的情况下，中国人民志愿军同朝鲜军民密切配合打破了美军不可战胜的神话，这对人民军队、中国人民还有世界人民来说，意义非凡。人民军队在战争中学习战争，实现了由单一军种向诸军兵种合成军队转变，极大促进了国防和军队现代化。中国人民不畏强暴的钢铁意志、万众一心的顽强品格和维护世界和平的坚定决心得到了完美体现。更为重要的是，它告诉全世界人民：和平发展是不可阻挡的历史潮流。

这是点亮时光的伟大胜利。抗美援朝的胜利是对现实的回应，对历史的答复，也是对未来的启迪。放在当时，这场胜利粉碎了侵略者陈兵国门、进而将新中国扼杀在摇篮之中的图谋，可谓“打得一拳开，免得百拳来”。回望历史，这场胜利彻底扫除了近代以来任人宰割、仰人鼻息的百年耻辱，彻底扔掉了“东亚病夫”的帽子。面向未来，这场胜利用铁一般的事实告诉世人，任何一个国家、任何一支军队，不论多么强大，如果站在世界发展潮流的对立面，必然会碰得头破血流。

这是塑造格局的伟大胜利。抗美援朝战争打响之时，新中国刚刚成立，百废待兴，百业待举。抗美援朝的胜利，震动了全世界，奠定了新中国在亚洲和国际事务中的重要地位。当时的世界刚刚经历二战洗礼，新的格局日渐形成。抗美援朝战争之后，亚洲乃至世界的战略格局得到深刻塑造，全世界被压迫民族和人民争取民族独立和人民解放的正义事业受到极大鼓舞，有力推动了世界和平与人类进步事业。

今天，世界正经历百年未有之大变局。中国发生了前所未有的历史巨变，中国特色社会主义进入了新时代，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。然而，前进道路不会一帆风顺。在任何困难和风险面前，当我们想起抗美援朝战争的艰辛历程和伟大胜利，就会充满无穷的力量、无比的自信。

（作者为本报评论员）

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