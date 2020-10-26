巴勒斯坦驻华大使：“想和家人游遍中国”（采访手记）

“我在中国当大使”栏目组迄今已采访近60国驻华大使馆，不同使馆风格各异的“中国风”是我们镜头捕捉的焦点。当栏目组走进巴勒斯坦驻华大使馆时，扑面而来的浓浓中国风瞬间吸引了我们的注意力：如果不是随处可见的巴勒斯坦国旗，我们会以为进的是一间中式家具博物馆。

入口处是一架靛蓝色中式屏风，绘有栩栩如生的古装仕女图；转角处摆放着一人多高的山水青花瓷瓶；走进左手侧的会客室，一整套亮黄色中式古典家具，透着沉稳大气……一桌一椅的精心布置，反映出主人对中国文化的情有独钟。这让我们心里有了底：今天的采访会很“有料”。

巴勒斯坦驻华大使法里兹·马赫达维的中国故事“干货满满”。正式采访前，使馆工作人员询问大使是否需要准备相关材料时，大使一挥手说“不需要”。从学生时代到外交生涯，回忆起30多年来和中国结缘的一个个故事，大使一口气脱稿讲了近40分钟。

正式采访结束后，尽管使馆工作人员提醒大使后续还有其他活动，但大使仍然意犹未尽地和我们拉起了家常。于是，我们趁热打铁拿出了栏目组的保留节目——“中国文化三问”。

记者：“您最喜欢中国哪座城市？”

马赫达维：“中国太大了，不同城市各有千秋。比如，北京的生活繁华忙碌，成都的生活闲适安逸。我早就听说过麻将，但还没有试过。有机会我想和家人游遍中国。”

记者：“您最喜欢的中国文化是什么？”

马赫达维：“我喜欢中国诗歌、书法，也常常在网上看中国影视剧，它们在巴勒斯坦很受欢迎。”

记者：“您家人也喜欢中国文化吗？”

马赫达维：“我有两个儿子，对中国文化艺术很感兴趣。我儿子应该比我更了解北京。”

一问一答间，打动我们的不仅是大使本人的中国情结，更是大使一家的中国情缘。让我们更意外的是，就像普通中国父母一样，儿子的婚姻大事也是大使爱聊的话题，“我不催婚，结婚是一辈子的事，一定要找到对的人才行。”

没有任何隔阂的闲话家常，让我们觉得眼前这位满头银发的资深外交官并不是来自异国的大使，更像是我们日常生活中随时能遇到的一位“邻家大伯”。当采访结束时，这位“邻家大伯”还坚持亲自把我们送出大门，频频挥手说“欢迎再来使馆做客”。

栏目组在现场感受的这份浓浓人情味儿，也通过文字、图片和视频传递给海内外网友，让大家真切触摸到中巴关系的热度。

(责编：艾雯、刘洁妍)