人民网>>国际

巴勒斯坦驻华大使：“想和家人游遍中国”（采访手记）

海外网   毛  莉  吴正丹

2020年10月26日08:06  来源：人民网－人民日报海外版
 

“我在中国当大使”栏目组迄今已采访近60国驻华大使馆，不同使馆风格各异的“中国风”是我们镜头捕捉的焦点。当栏目组走进巴勒斯坦驻华大使馆时，扑面而来的浓浓中国风瞬间吸引了我们的注意力：如果不是随处可见的巴勒斯坦国旗，我们会以为进的是一间中式家具博物馆。

入口处是一架靛蓝色中式屏风，绘有栩栩如生的古装仕女图；转角处摆放着一人多高的山水青花瓷瓶；走进左手侧的会客室，一整套亮黄色中式古典家具，透着沉稳大气……一桌一椅的精心布置，反映出主人对中国文化的情有独钟。这让我们心里有了底：今天的采访会很“有料”。

巴勒斯坦驻华大使法里兹·马赫达维的中国故事“干货满满”。正式采访前，使馆工作人员询问大使是否需要准备相关材料时，大使一挥手说“不需要”。从学生时代到外交生涯，回忆起30多年来和中国结缘的一个个故事，大使一口气脱稿讲了近40分钟。

正式采访结束后，尽管使馆工作人员提醒大使后续还有其他活动，但大使仍然意犹未尽地和我们拉起了家常。于是，我们趁热打铁拿出了栏目组的保留节目——“中国文化三问”。

记者：“您最喜欢中国哪座城市？”

马赫达维：“中国太大了，不同城市各有千秋。比如，北京的生活繁华忙碌，成都的生活闲适安逸。我早就听说过麻将，但还没有试过。有机会我想和家人游遍中国。”

记者：“您最喜欢的中国文化是什么？”

马赫达维：“我喜欢中国诗歌、书法，也常常在网上看中国影视剧，它们在巴勒斯坦很受欢迎。”

记者：“您家人也喜欢中国文化吗？”

马赫达维：“我有两个儿子，对中国文化艺术很感兴趣。我儿子应该比我更了解北京。”

一问一答间，打动我们的不仅是大使本人的中国情结，更是大使一家的中国情缘。让我们更意外的是，就像普通中国父母一样，儿子的婚姻大事也是大使爱聊的话题，“我不催婚，结婚是一辈子的事，一定要找到对的人才行。”

没有任何隔阂的闲话家常，让我们觉得眼前这位满头银发的资深外交官并不是来自异国的大使，更像是我们日常生活中随时能遇到的一位“邻家大伯”。当采访结束时，这位“邻家大伯”还坚持亲自把我们送出大门，频频挥手说“欢迎再来使馆做客”。

栏目组在现场感受的这份浓浓人情味儿，也通过文字、图片和视频传递给海内外网友，让大家真切触摸到中巴关系的热度。

(责编：艾雯、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved