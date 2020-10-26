为期两天的第九届宁夏贺兰山东麓国际葡萄酒博览会日前在银川落幕。博览会以“荟聚葡萄酒之都 共圆紫色梦想”为主题，旨在展示宁夏葡萄酒产业发展成果，推动中国葡萄酒走向世界。

博览会期间，中法葡萄酒国际论坛、世界葡萄酒旅游论坛、葡萄酒产业投资暨订货会等活动相继举办。来自中国、法国、阿根廷、西班牙等国的各界人士采用“线上+线下”的方式共聚一堂，共话发展。

法国前总理拉法兰在视频致辞中表示，葡萄种植业是国民经济的重要组成部分，中国的葡萄酒产业取得了长足进展。他强调，中国经济社会秩序正加快恢复，“中国为世界经济的稳定复苏作出了重要贡献”。

据国际葡萄和葡萄酒组织（OIV）发布的2019年全球葡萄酒产业形势报告，中国葡萄园种植面积仅次于西班牙，居世界第二。目前，宁夏葡萄种植面积达到49.2万亩，占中国酿酒葡萄面积的1/4。现有酒庄211家，年产葡萄酒1.3亿瓶，综合产值达到261亿元人民币。宁夏贺兰山东麓产区生产的葡萄酒，已远销德国、比利时、法国、新加坡、西班牙等20多个国家和地区。

OIV主席雷吉娜·万德林娜表示，近年来，亚洲的葡萄酒产业取得了持续性的稳步增长，特别是中国的葡萄酒产业备受瞩目。期待与中方加强全方位合作，“我们的合作定能更上一层楼”。

法国国家级酿酒大师让—克洛德·贝鲁埃表示，中国的葡萄酒类型非常丰富，几乎全世界的葡萄酒种类，都能够在中国找到。“考虑到中国国内市场的巨大需求和消费增长速度，中国很快将成为大众葡萄酒主要的消费市场。中国的葡萄酒产业发展前景广阔。”

目前，宁夏贺兰山东麓产区已先后引进60多个酿酒葡萄品种（品系），以及数十名国际酿酒师，为葡萄酒产业发展添加动力。贺兰山东麓还将全域旅游与葡萄酒两大主导产业嫁接，形成了独具特色的葡萄酒旅游发展模式。博览会期间，宁夏贺兰山东麓葡萄酒旅游产区与法国卢瓦尔蒙路易、西班牙普里奥拉托等产区一同荣获“世界十大最具潜力葡萄酒旅游产区”称号。

《 人民日报 》（ 2020年10月26日 16 版）

(责编：牛镛)