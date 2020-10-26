“中非发展新维度：贸易、基础设施和第四次工业革命”线上研讨会日前举行。研讨会由中国驻南非大使馆和南非国际问题研究所共同主办。近百名专家学者在线参会，探讨后疫情时代如何更好发展中非合作。

今年是中非合作论坛成立20周年。中国连续11年成为非洲的第一大贸易伙伴国，非洲是中国企业的新兴投资目的地。中非合作规模持续扩大，合作领域不断拓宽。“中国与非洲在贸易投资、基础设施、数字经济等领域合作成果丰硕，前景广阔。”中国驻南非大使陈晓东表示，中方将大力支持非洲大陆自贸区建设，继续同非洲国家和地区开展自贸谈判，扩大进口非洲商品特别是非资源类产品，欢迎更多非洲国家参加第三届中国国际进口博览会，这将为疫情后的非洲经济复苏提供更多助力。

南非国际问题研究所所长伊丽莎白·西迪罗普洛斯认为，疫情使世界经济雪上加霜，非洲面临巨大冲击。“非洲国家需要加快推进非洲大陆自贸区建设，深化同中国等重要伙伴的合作关系，促进域内外经济贸易合作和价值链融合，以实现经济复苏，共迎可持续发展的未来。”

近年来，共建“一带一路”为中非务实合作注入强大动力，非盟会议中心、蒙内铁路、阿卡铁路、中国埃及苏伊士经贸合作区、吉布提多哈雷新港等一批重大项目落地。“中国为非洲基础设施建设作出巨大贡献，帮助非洲基础设施不断跨上新台阶。”南非约翰内斯堡大学非洲—中国研究中心研究员法索说。南非金山大学教授普勒莎·施普拉表示，中国支持非洲一体化进程和区域经济融合，帮助非洲提升了跨境物流和通关便利度，为非洲大陆自贸区建设提供了强力支持。中国为非洲提供绿色贷款以及多种绿色融资方式，为非洲可持续发展注入动力。

拓展5G、大数据、人工智能等新基建合作，开展数字经济、智慧城市、清洁能源、电子商务等新业态合作，持续推进联合研究、技术培训、科技抗疫……在“第四次工业革命下中非合作的潜力与可能”议题环节，与会嘉宾热议中非合作潜能。西迪罗普洛斯表示，中国在数字经济、电子商务、5G技术等领域取得了重大进展。中国利用创新技术加强疫情防控，为全球共抗疫情发挥重要作用。伦敦大学亚非学院助理研究员劳伦·乔斯顿认为，中国是非洲可靠的合作伙伴，非洲国家应不断深化同中国在科研领域的合作。

“非中合作迎来更多宝贵机遇。现在，中国消费者在网上就能买到卢旺达咖啡，电子商务让非洲人民体会到实实在在的获得感。”法索表示，非洲农产品出口中国带来了可观的经济效益，数字经济将为非中贸易开辟更大发展空间。

（本报约翰内斯堡电）

《 人民日报 》（ 2020年10月26日 03 版）

(责编：牛镛)