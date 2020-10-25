中国和联合国儿基会为柬埔寨幼儿园捐赠物资（患难见真情 共同抗疫情）

图为在柬埔寨蒙多基里省的一所社区幼儿园，一位小女孩用捐赠的便携式洗手设施洗手。

图片来源：联合国儿童基金会网站

本报曼谷10月24日电 （记者赵益普）近日，由中国政府和联合国儿童基金会捐赠的一批卫生和学习用品陆续抵达柬埔寨各地的社区幼儿园。据中国驻柬埔寨大使馆介绍，为了增强柬埔寨社区幼儿园应对疫情的能力，这批捐赠物资主要包括便携式洗手设施、洗手皂、洗涤剂、滤水器、消毒水等卫生防疫物资以及彩笔、笔记本、故事书等学习用品。这批物资将用于支持柬25个省、3064个社区的约7万名学龄前儿童健康成长，是中国与联合国儿童基金会共同助推柬埔寨儿童学前教育发展的一项重要举措。

柬埔寨教育青年体育部国务秘书金赛塔尼对中国政府和人民长期以来对柬埔寨的帮助和支持表示感谢。他说：“疫情对学生安全上学造成严重影响。中国政府和联合国儿基会捐赠的物资，将为学龄前儿童安全返校复课提供保障。”

柬埔寨发生疫情以来，中国驻柬大使馆多次向柬社会各界捐赠防疫物资、分享防疫知识。中国驻柬大使馆经济商务参赞邬国权对本报记者表示，中柬双方守望相助、共克时艰，树立了国际社会抗疫合作的典范，中柬传统友谊得到进一步升华。中国积极参与国际抗疫合作，坚定支持联合国在抗疫中发挥领导作用，继续为全球抗击疫情作贡献。

《 人民日报 》（ 2020年10月25日 03 版）

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