原标题：综述：美疫情指标严重反弹 新冠病例数持续激增

新华社华盛顿10月23日电 综述：美疫情指标严重反弹 新冠病例数持续激增

新华社记者谭晶晶

近期，美国新冠疫情指标全面反弹，全美范围新冠确诊病例、死亡病例、住院病例数持续激增。美国疾病控制和预防中心网站23日更新的数据显示，22日全美报告新增新冠确诊病例74380例，创7月31日以来单日新增病例数新高，新增死亡病例1009例。

美疾控中心数据显示，最近一周，全美单日新增确诊病例有5天突破6万例，新增死亡病例有3天超过1000例，平均新增确诊病例和死亡病例均持续走高。

住院病例方面，美国《大西洋月刊》发起的追踪全美疫情项目数据显示，过去两周全美有42个州新冠住院病例上升了5%以上。10个州20日报告的住院病例数创下新纪录，包括阿肯色州、艾奥瓦州、肯塔基州、蒙大拿州等。

据美国全国公共广播电台近日报道，许多此前受疫情影响相对较小的偏远地区目前感染率和住院率也正达到“前所未有的新高”。堪萨斯州、蒙大拿州、南达科他州和内布拉斯加州一些偏远地区的人均感染率一度达到全美最高水平。这些偏远地区大多只能依靠小型医院，没有足够床位和医护人员以应对大量病人。

美国新冠疫情在前段时期相对缓和后，近来形势再度恶化。美疾控中心分管传染病防治的副主任杰伊·巴特勒本周表示，全美近四分之三地区新增病例持续激增，疫情发展趋势“令人不安”。几乎所有地区病例都在增加，尤其是中西部，这一定程度上是由于随着气温下降，更多活动在室内进行。

美国艾奥瓦大学微生物学和免疫学教授斯坦利·珀尔曼接受新华社记者采访时说，更多活动在室内进行必然导致更多新冠感染，尤其是如果没有严格遵循戴口罩、保持社交距离等防控措施，情况会更糟。美国疫情形势前景“非常令人忧虑”。

美疾控中心最新预测数据显示，到11月14日，美国累计新冠死亡病例可能达23.5万至24.7万例。美疾控中心20日发布报告说，美国今年1月底至10月初额外死亡人数接近30万，其中近20万因感染新冠病毒导致，约占额外死亡总数的66%。

美国国家卫生研究院院长弗朗西斯·科林斯本周在接受美国全国公共广播电台采访时表示，考虑到疫苗研发时间表和需要遵循的相关标准，在11月底前美国不太可能有经美国食品和药物管理局批准的新冠疫苗面世。

(责编：燕勐、杨牧)