原标题：中国巴西学者在线探讨后疫情时代捍卫多边主义

新华社圣保罗10月23日电（记者宫若涵）当地时间23日，“新冠疫情后的多边主义：捍卫多边主义的重要性及中国与巴西的角色”研讨会在线上举行。该研讨会由中国驻圣保罗总领馆和巴西坎皮纳斯州立大学主办，中巴两国学者围绕会议主题发表演讲并进行深入讨论。

中国驻圣保罗总领事陈佩洁在研讨会上致辞说，在人类进入互联互通的新时代，各国利益休戚相关、命运紧密相连，新冠疫情尤其让我们深刻了解，这个世界比以往任何时候都更需要全球行动，多边主义比以往任何时候都显得更加迫切和重要。

她表示，中巴是发展中大国和新兴经济体，是世界多极化进程中不可忽视的力量，双边合作成果丰硕。在后疫情时代，两国要继续做好各自发展道路上的好朋友、好伙伴，更要为重振多边主义、维护自由贸易体系加强协调，推动联合国、金砖机制、世界贸易组织等多边机制更好发展，维护发展中国家的共同利益。

会上，来自北京大学、中国人民大学、复旦大学等国内大学的专家学者就中巴合作、中巴两国在多边主义世界中扮演的角色以及金砖国家高等教育合作交流等提出了各自的建议。

来自圣保罗州立大学、巴西利亚大学、坎皮纳斯州立大学的几位巴西学者表示，当前单边主义抬头，巴中关系也面临一些挑战。他们从各自的研究领域出发，探讨了在目前形势下该如何捍卫多边主义、深化巴中合作，并强调金砖机制在其中的重要性。

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