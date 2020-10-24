原标题：全球疫情简报：新冠疫情进入“关键时刻” 法国成第七个“百万级”国家

新华社北京10月24日电 23日全球疫情简报：新冠疫情进入“关键时刻” 法国成第七个“百万级”国家

全球数据

世界卫生组织：截至欧洲中部时间23日15时34分（北京时间21时34分），全球确诊病例较前一日增加445419例，达到41570883例；死亡病例增加6512例，达到1134940例。

美国约翰斯·霍普金斯大学：截至北京时间24日7时24分，全球新冠确诊病例达42070215例，死亡病例为1141724例。美国是全球疫情最严重的国家，确诊病例达8479652例，死亡病例为223845例。

新闻事件

世界卫生组织总干事谭德塞23日表示，对于全球尤其是北半球国家来说，目前新冠疫情正处于一个“关键时刻”，未来几个月将非常“艰难”。谭德塞在当天举行的例行新闻发布会上表示，现在是10月份，真正的冬天还没有到来，但已有太多国家的病例数呈指数级增长，很多地区的医院和重症监护室接近负荷极限。他敦促有关国家立即采取综合性措施，以减少本可避免的死亡，防止基本医疗体系崩溃并避免学校等再次关闭。

世界贸易组织23日发布的数据显示，今年第二季度全球服务贸易额同比下滑30%，创2008年至2009年国际金融危机以来最大跌幅。多数服务贸易相关行业普遍遭受疫情冲击。具体而言，旅游业受冲击最为严重，国际旅客支出同比减少超过八成；交通运输业贸易额下滑31%。

英国国家统计局23日发布的数据显示，随着政府逐步放松疫情防控、采取措施刺激经济，英国第三季度商品零售量和零售额环比分别增长17.4%和17.7%。

法国政府网站23日公布的数据显示，该国过去24小时新增新冠确诊病例42032例，单日新增病例数再创新高，累计确诊病例超过100万例，达1041075例。

为遏制新冠疫情，爱尔兰从22日起再度全国“封城”。该国所有非生活必需的零售店或提供个人服务的单位当天开始关闭，餐馆、咖啡馆和酒吧只提供外卖。除非有特殊原因，民众活动范围被限制在距离居所5公里以内。

澳大利亚总理莫里森23日说，随着该国新冠疫情逐步得到控制，其大部分地区已原则上同意在今年圣诞节前互相开放边界，从而使国内跨州和领地通行基本恢复常态。

涉华动态

墨西哥国立自治大学研究员克莱门特·鲁伊斯日前在墨西哥报纸《金融报》上撰文说，世界应学习中国抗击新冠疫情的经验。鲁伊斯在这篇题为《中国经济复苏及其对全球化世界的启示》的评论文章中说，中国第三季度经济数据表现抢眼，这向世界证明：只有有效控制疫情，经济才能快速恢复。

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