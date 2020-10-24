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综合消息：亚欧三国单日新增病例创新高 乌克兰制定分阶段应对方案

2020年10月24日14:03  来源：新华网
 
原标题：综合消息：亚欧三国单日新增病例创新高 乌克兰制定分阶段应对方案

　　新华社努尔苏丹10月23日电 综合新华社驻亚欧地区记者报道：亚欧地区多国新冠疫情近来持续反弹，俄罗斯、乌克兰、格鲁吉亚三国23日新增确诊病例均创疫情以来最高纪录。为防控新冠，乌克兰制定了疫情分阶段应对方案，哈萨克斯坦继续加大药品储备力度。

　　俄罗斯防疫指挥部23日报告新增新冠确诊病例17340例，再创日增病例数新高。截至23日，俄累计确诊1480646例，累计死亡25525例。俄卫生部长助理库兹涅佐夫22日对媒体说，由于俄卫生部长穆拉什科的家人新冠检测结果为阳性，穆拉什科本人近期将远程办公。

　　俄联邦消费者权益保护和公益监督局局长波波娃22日表示，俄当前疫情防控面临困难和紧张局面，但卫生部门为患者提供救治的水平也达到新高度。俄总统普京22日表示，目前俄不准备推行更为严厉的防疫限制措施，比如暂停企业生产；俄要加强对特定行业及中小企业的支持力度；俄民众应严格遵守各项防疫规定。

　　据乌克兰卫生部23日消息，乌新增新冠确诊病例数21日以来连破纪录。过去24小时，乌新增确诊7517例，再创单日新增纪录。截至23日，乌克兰累计确诊330396例，累计死亡6164例，累计治愈137578例。

　　目前乌克兰有2.6万多张病床可收治新冠患者。乌克兰卫生部长斯捷潘诺夫23日表示，该部针对新冠疫情未来发展阶段制定了相应应对方案。据他介绍，目前乌克兰处于疫情快速发展的第一阶段，卫生部门将努力增加收治新冠患者的医院病床数量。在第二阶段，当单日新增确诊病例达1万例时，乌政府将提供总共5.2万张病床用于收治新冠患者，并在部分州建立流动医院。在第三阶段，即单日新增确诊病例达1.5万例时，乌政府将在全国疫情等级为红色的地区严格采取隔离措施，并组建流动医院。在第四阶段，当单日新增确诊病例达2万例时，乌新冠收治医院的病床占用率可能达到100%。在这种情况下，乌政府将被迫采取“选择性治疗”方案，即医生有权决定优先治疗哪些新冠患者。

　　据格鲁吉亚政府防控新冠肺炎疫情网站23日数据，格过去一天新增确诊1759例，创该国新冠疫情以来新高。截至23日，格鲁吉亚累计确诊24562例，累计治愈9751例，累计死亡183例。

　　截至23日，哈萨克斯坦累计确诊新冠病例110086例，累计治愈105493例，累计死亡1796例。据哈通社消息，哈首都努尔苏丹的公交车本周日将暂停运营，以开展消杀工作。哈萨克斯坦国家统一药品经销公司SK药业23日表示，为应对可能到来的第二波新冠疫情，该公司正采购、储备用于2021年防治的药品。目前在努尔苏丹、阿拉木图、奇姆肯特、阿克托别等哈城市已建立大型药品仓库和供应枢纽，用于及时向周边各地调运药品和防护物资。

　　还有一些亚欧地区国家23日更新了新冠疫情数据：塔吉克斯坦累计确诊10653例，累计死亡81例，累计治愈9724例；乌兹别克斯坦新增确诊298例，累计确诊64633例，累计死亡541例，累计治愈61734例；吉尔吉斯斯坦新增确诊582例，累计确诊54588例，累计死亡1126例，累计治愈47050例。（执笔记者：任军；参与记者：鲁金博、李东旭、李铭、关建武、蔡国栋）

(责编：燕勐、杨牧)
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