原标题：联合国秘书长欢迎利比亚冲突双方达成停火协议

10月23日，在位于纽约的联合国总部，联合国秘书长古特雷斯（后右）举行记者会。 新华社记者谢锷摄

新华社联合国10月23日电（记者尚绪谦）联合国秘书长古特雷斯23日欢迎利比亚冲突双方达成停火协议，表示联合国将继续支持利比亚各方寻求持久和平。

古特雷斯在纽约联合国总部举行的记者会上说，停火协议是利比亚迈向和平与稳定的重要一步。他敦促利比亚所有利益攸关方以及地区有关国家尊重停火协议的条款并保证协议的落实。他敦促国际社会遵守联合国安理会对利比亚实行的武器禁运，帮助利比亚实现停火，结束冲突。

10月23日，在位于纽约的联合国总部，联合国秘书长古特雷斯（后）在记者会上讲话。 新华社记者谢锷摄

古特雷斯敦促利比亚各方保持现有势头，展现同样决心以达成政治解决方案，解决经济和人道问题。他说，联合国将继续促成具有包容性的利比亚内部政治对话。签署停火协议是重要一步，还有许多艰难的工作要做，联合国将继续支持利比亚各方寻求持久和平。

联合国秘书长利比亚问题代理特别代表、联合国利比亚支助特派团负责人斯蒂芬妮·威廉姆斯23日宣布，利比亚冲突双方当天在日内瓦签署停火协议，决定从即日起在利比亚全境实行“完全和永久”停火。她说，利比亚冲突双方同意组建一个联合机构监督停火协议的实施，并立即开始对利比亚境内所有武装组织和人员进行识别和归类，以便为未来的全国统一整编铺平道路。同时，利比亚境内所有外国雇佣兵和战斗人员应在3个月内离开利比亚。

10月23日，在位于纽约的联合国总部，联合国秘书长古特雷斯（后右）举行记者会。 新华社记者谢锷摄

自2011年卡扎菲政权被推翻后，利比亚陷入动荡。得到联合国承认的民族团结政府与支持它的武装力量控制西部部分地区，国民代表大会则与“国民军”结盟，冲突双方在利比亚境内形成割据对峙之势。今年1月，联合国牵头的利比亚问题国际会议在德国首都柏林举行，与会各方同意以政治方式而非军事方式解决利比亚问题，并在军事、政治和经济三个轨道上展开谈判。

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