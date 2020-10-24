“匠心筑梦—中国脱贫攻坚民间艺术作品展”云上开幕

人民网讯 由中国人民对外友好协会主办的“匠心筑梦—中国脱贫攻坚民间艺术作品展”于10月24日（联合国日）正式开幕。中国人民对外友好协会会长林松添大使题写前言，联合国代理驻华协调员桑爱玲女士向展览发来贺词。

林松添在前言中表示，2020年是中国全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标和决胜脱贫攻坚的收官之年，中国将提前10年实现联合国《2030年可持续发展议程》设定的减贫目标。在联合国成立75周年之际，中国人民对外友好协会举办“匠心筑梦—中国脱贫攻坚民间艺术作品展”，以民间非遗艺术展现中国人民为实现减贫目标进行探索的生动实践，与世界分享中国减贫的成功经验，为人类可持续发展贡献中国智慧和中国方案。

林松添说，中国民间艺术传承着中华民族的艺术特色和文化认同，蕴含着中华民族的价值观念、思想智慧和实践经验，不仅是中华民族的宝贵精神财富，也是世界非物质文化遗产中的重要资源。

林松添表示，本展以独具特色的民间艺术表现中国百姓的自然之美、生活之美、人文之美、富足之美，体现了中国人民对创造美好生活的自豪感、幸福感和向善向上的价值追求，表达了中国人民祈愿国泰民安的殷切期盼和寻梦追梦的美好愿景。

桑爱玲在贺词中表示，在过去几十年，我们见证了中国千百万最弱势的农村人口摆脱极端贫困。这些作品反映了中国脱贫攻坚的伟大成就，让我们对前景充满信心。联合国愿与中国政府和人民一道，巩固已取得的成果，为中国消除贫困的最后一公里而共同努力。

本展以“匠心剪影”、“匠心赋彩”、“匠心琢韵”、“匠心百态”四个单元展出来自中国24个省、自治区、直辖市的260余件中国民间非遗手工艺品，并在“手作瞬间”单元以图片记录民间工匠对传统工艺的坚守与传承。

展览期限为2020年10月24日至2021年10月24日。敬请欣赏。

展览入口

(责编：燕勐、杨牧)