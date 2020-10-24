原标题：欧洲单日新增新冠病例破20万

根据一项最新统计，欧洲单日新增新冠确诊病例数量22日首次突破20万，法国、意大利、克罗地亚等多国单日病例创新高。

欧洲多国疫情近期显著反弹，医疗系统面临严峻挑战。欧洲单日新增新冠病例数量10月12日首次达到10万，时隔十天翻了一番，令不少人担忧。

据路透社统计，截至22日，欧洲累计新冠确诊病例为大约780万例，占全球总数的将近19%；欧洲累计新冠死亡病例为大约24.7万例，占全球总数的大约22%。

法国、意大利、奥地利、丹麦、克罗地亚、斯洛文尼亚、波黑等欧洲多国22日新增新冠病例数量创新高。分析人士说，除了疫情反弹因素，单日病例激增部分原因还在于各国的新冠病毒检测能力与疫情暴发之初相比有明显提升，每天实施的检测数量大幅增加。

法国卫生部门数据显示，法国22日新增确诊病例为41622例，刷新该国最高纪录；累计确诊999043例；累计死亡34210例。

法国总理让·卡斯泰22日宣布，政府将从24日起扩大宵禁地区范围，届时全国超过三分之二人口面临宵禁。卡斯泰表示，“今后几周会很艰难”，如果疫情继续恶化，不排除采取更严厉的管控措施。

德国防疫形势严峻，22日新增确诊病例首次破万，达11287例。德国疾控机构罗伯特·科赫研究所说，这一数据刷新该国最高纪录，先前纪录是16日的7830例。包括首都柏林在内，德国多地重新实施防疫限制措施。

荷兰国家公共卫生研究所22日发布数据显示，荷兰过去24小时新增确诊病例超过9000例，创下疫情暴发以来的新高。

波兰22日新增确诊病例创新高，达到1.21万多例，政府决定收紧防疫措施。

此外，希腊、意大利、捷克、葡萄牙、西班牙、爱尔兰、塞浦路斯等欧洲多国加强疫情管控措施。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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