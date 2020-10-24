原标题：澳多地计划取消跨地区通行限制

新华社堪培拉10月23日电（记者白旭 岳东兴）澳大利亚总理莫里森23日说，随着该国新冠疫情逐步得到控制，其大部分地区已原则上同意在今年圣诞节前互相开放边界，从而使国内跨州和领地通行基本恢复常态。

莫里森23日在堪培拉举行的新闻发布会上说，当天召开了由澳总理、所有6个州的州长和2个领地首席部长组成的“国家内阁”会议。除西澳大利亚州以外，各方已原则上同意在圣诞节前取消跨越州和领地边界的通行限制，这意味着届时澳大部分地区民众在符合防疫规定的前提下可在本国跨地区自由通行。

莫里森还表示，据近期统计，约有2.6万名在海外的澳大利亚人希望回国，澳政府计划在圣诞节前让他们全部回家。为实现该目标，澳政府从下月起将进一步提高入境人数上限，目前该上限约为每周6000人。莫里森说，随着归国入境人数增加，“国家内阁”将考虑采取隔离防疫新办法，例如居家隔离、一些高校建议的校园内隔离等建议。

自今年3月以来，澳部分州和领地为防控新冠，陆续关闭边界，不允许非必需的跨地区人员流动。近期随着澳新冠疫情缓解，一些州和领地之间陆续开放边界，但尚未实现全澳自由通行。

澳联邦卫生部的数据显示，截至23日下午，澳过去24小时新增确诊病例18例，累计确诊达27484例，累计死亡905例。

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