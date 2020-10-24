2020中国—东盟媒体合作论坛线上举行

本报北京10月23日电 （记者暨佩娟）2020中国—东盟媒体合作论坛23日以线上形式举办。论坛由中国国务院新闻办公室指导，中国外文局和中国—东盟中心主办，来自中国和东盟10国的近60位新闻官员、媒体代表和专家学者围绕“守望相助、合作共赢：助力中国—东盟战略伙伴关系提质升级”主题进行了探讨交流。

中国国务院新闻办公室副主任郭卫民在论坛开幕式上致辞表示，2020年在疫情背景下，中国与东盟国家媒体更应主动担当作为，积极发声、凝聚共识、鼓舞人心，为区域发展和全球经济复苏营造良好的舆论环境。为此，他建议双方应秉持命运共同体理念，推动构建人类卫生健康共同体；以数字经济合作为契机，助力经贸合作再上新台阶；加强媒体交流合作，夯实友好合作的民意基础。

东盟秘书处副秘书长康富表示，媒体交流与合作是中国—东盟关系的重要组成部分，当前形势要求双方探索数字经济、社交媒体等新的合作方式，共同应对未来的挑战。

中国外文局局长杜占元在致辞中指出，当前，中国与东盟各国都面临着疫情防控与经济发展的双重任务，双方媒体在推进中国—东盟关系提质增效方面大有可为。

中国—东盟中心秘书长陈德海提出三点建议：一是弘扬友好合作主旋律，聚焦疫情防控和复工复产两大主题；二是加强政策沟通和机制建设，继续深化传媒领域政策法规和发展规划的交流；三是拓展媒体合作领域，积极应对新媒体，特别是移动传播社交化、个性化、视频化、智能化的发展趋势。

马来西亚驻华大使努西尔万表示，东盟国家与中国之间的经济联系将变得更加紧密。双方需要在新闻、学术、文化等领域进一步加强合作。

《 人民日报 》（ 2020年10月24日 03 版）

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