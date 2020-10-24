第十一届中蒙新闻论坛举行

本报北京、乌兰巴托10月23日电 （记者李锋、霍文）第十一届中蒙新闻论坛22日以网络视频方式举行。论坛由中宣部指导和支持，中华全国新闻工作者协会和蒙古国记者协会共同主办，内蒙古自治区人民政府新闻办公室承办。中蒙两国100多名嘉宾和媒体代表围绕“疫情下的媒体：挑战、经验与合作”主题分享合作抗疫经验，畅谈媒体发展与合作，并达成广泛共识，发表了《中蒙新闻媒体新十年交流合作宣言》。论坛会场分别设在北京、呼和浩特和乌兰巴托。

中宣部副部长、国务院新闻办公室主任徐麟和蒙古国国家大呼拉尔委员朝格特巴特尔分别致辞，内蒙古自治区党委宣传部部长白玉刚致开幕辞。中华全国新闻工作者协会负责人刘正荣宣读了《中蒙新闻媒体新十年交流合作宣言》。

徐麟在致辞中说，着眼于后疫情时代，中蒙两国新闻界更应同心协力，加强合作互信，为团结合作共抗疫情凝聚舆论共识，为增进两国传统友谊共同努力。为此，他建议中蒙媒体要共同发出科学理性的声音，共同讲好合作发展的故事，共同加强深度务实的合作，推动中蒙新闻交流合作向全方位、多层次发展。

朝格特巴特尔在致辞中表示，面对新冠肺炎疫情，合作是战胜疫情的唯一选择，这是蒙中双方达成的共识。一直以来，两国新闻媒体为推动蒙中全面战略伙伴关系向前发展，起到了重要作用，希望两国媒体继续扩大交流合作，不断深化理解互信。

开幕式播出了《命运与共 风雨同舟》中蒙合作抗疫纪录片，中央广播电视总台、中国日报社、新华网和内蒙古日报社代表作了交流发言。

中蒙新闻论坛是中蒙两国开展新闻交流与合作的重要平台。自2010年创办以来，日渐成为增进两国友谊、促进两国人民相互了解的桥梁纽带。

《 人民日报 》（ 2020年10月24日 03 版）

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