外交部：中俄友好合作无止境无禁区

人民网北京10月23日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。

记者会答问实录如下：

总台国广记者：这两天，美国政客又在攻击抹黑中国同其他国家的基础设施合作，你也以老挝为例作了回应。我们注意到，这两天，匈塞铁路首段已经建成通车运营。你对此有何评论？

赵立坚：10月21日，由中国铁路国际公司和中交建集团联合体承建的匈塞铁路塞尔维亚贝尔格莱德至泽蒙段左线，克服新冠肺炎疫情影响顺利建成通车运营。贝-泽段是匈塞铁路项目首开段，全长6.9公里，于2018年6月开工建设，它的顺利运营对匈塞铁路项目整体推进具有重要意义。匈塞铁路全线通车后，贝尔格莱德至布达佩斯火车车程仅需不到3个小时。这将大大改善当地民众的交通便利水平，缩短塞尔维亚至欧洲腹地的距离，有利于提高中东欧国家之间互联互通水平、更好地服务沿线经济社会建设。像匈塞铁路这样的旗舰项目顺利推进，必将进一步增进中国与中东欧国家合作，促进中欧关系的深化与发展，实现互利双赢，让各国人民得到更多实惠。

我还想说的是，美国如果真的关心别国发展，就应该多干点实事，少造谣生事。

总台央视记者：今天上午，纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年大会在北京隆重举行。请问纪念抗美援朝战争有何意义？

赵立坚：今天上午，纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年大会在北京隆重举行，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发表重要讲话，全面回顾总结了抗美援朝战争的伟大胜利和巨大贡献，深刻阐述了抗美援朝精神的历史意义和时代价值，精辟揭示了抗美援朝战争的历史启示，郑重宣示了捍卫国家领土主权和统一、维护地区和世界和平稳定、推动构建人类命运共同体的坚定立场和决心，强调要铭记伟大胜利，敢于斗争、善于斗争，把中国特色社会主义伟大事业不断推向前进。

抗美援朝战争的伟大胜利，对中国和世界都有着重大而深远的意义。它用铁一般的事实告诉世人，任何一个国家、任何一支军队，不论多么强大，如果站在世界发展潮流的对立面，恃强凌弱、倒行逆施、侵略扩张，必然会碰得头破血流。这一战，再次证明正义必定战胜强权，和平发展是不可阻挡的历史潮流！

正如习近平主席在讲话中指出，世界是各国人民的世界，世界面临的困难和挑战需要各国人民同舟共济、携手应对，和平发展、合作共赢才是人间正道。当今世界，任何单边主义、保护主义、极端利己主义，都是根本行不通的！任何讹诈、封锁、极限施压的方式，都是根本行不通的！任何我行我素、唯我独尊的行径，任何搞霸权、霸道、霸凌的行径，都是根本行不通的！不仅根本行不通，最终必然是死路一条！作为负责任大国，中国坚守和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，坚持共商共建共享的全球治理观，坚定不移走和平发展、开放发展、合作发展、共同发展道路。

彭博社记者：美国总统特朗普在与民主党总统候选人拜登的辩论中说，看看中国，空气多么污浊。你对此有何回应？

赵立坚：大家都是刚刚从外面来的。我不知道你们注意到没有，今天外面的天空是蔚蓝的。我们对美国的大选不感兴趣，也希望美国在大选中不要拿中国说事儿。

《北京青年报》记者：据报道，澳大利亚企业董事协会（AICD）22日发布的调查显示，过去6个月以来，呼吁澳政府改善对华关系的受访者比例翻了一番。在参与调查的1700多名澳企董事中，1/4的受访者认为，与亚洲尤其是中国的接触往来应成为澳政府的关键要务之一。请问中方对此有何评论？

赵立坚：近来，澳大利亚国内越来越多的有识之士从国家利益出发，呼吁澳政府调整对华政策、改善中澳关系。这些客观、理性的声音应当引起澳大利亚政府的关注和反思。

我们始终认为，中澳关系保持健康、稳定发展符合两国人民的根本利益。事实也反复证明，良好的政治关系是各国间开展务实合作的基础和保障。希望澳方同中方相向而行，多做有利于两国互信与合作的事，推动中澳关系早日重回正轨。

《环球时报》记者：22日，俄罗斯总统普京在瓦尔代国际辩论俱乐部年会上表示，俄中在理论上存在建立军事同盟的可能性，但实际上两国战略互信和协作水平已经达到相当的高度，以至于双方原则上并不需要这样的同盟。俄方将继续秉持睦邻友好、相互尊重的理念发展对华关系，为两国人民谋福祉。中方对此有何回应？

赵立坚：普京总统近年来多次在瓦尔代国际辩论俱乐部年会上对中俄关系给予积极评价，这充分体现了两国关系的高水平和特殊性。

中俄弘扬传统友好没有止境，拓展合作没有禁区。在两国领导人的战略引领下，中俄两国政治互信和战略协作水平持续提升，经受住了国际形势风云变幻的考验，树立了新型大国关系的典范。中方愿同俄方一道，全面落实两国元首共识，不断丰富两国关系的战略内涵，助力两国共同发展振兴，继续密切战略沟通协作，为促进世界和平与稳定贡献更多正能量。

俄新社记者：我的问题也是关于俄罗斯总统普京昨天在国际辩论俱乐部年度会议上的讲话。普京昨天说，俄罗斯不反对中国加入《新削减战略武器条约》，但如果要让中国加入条约，就不应忘记英法也有核武器，也应该加入。中方对此有何评论？

赵立坚：中方无意参加所谓的“中美俄三边军控谈判”，这一立场是明确的和一贯的。中方的立场也得到了包括俄方在内的国际社会广泛理解和支持。

当务之急是美方停止甩锅推责，切实回应俄方关于《新削减战略武器条约》延期的呼吁，实现条约顺利延期，并在此基础上进一步大幅削减核武器，为其他核武器国家加入多边核裁军谈判创造条件。

我想说明的是，中方拒绝参加三边谈判，并不等于中方拒绝参加国际核裁军努力。中方愿在五核国、裁军谈判会议等框架内，与各方就事关战略稳定及核裁军的广泛议题深入交换意见。

深圳卫视记者：近日，玻利维亚举行总统和议会选举。根据玻官方初步统计结果，争取社会主义运动党候选人、前经济财政部长阿尔塞当选玻总统。中方对此有何评论？

赵立坚：中方对玻利维亚顺利举行大选和阿尔塞先生在选举中胜出表示衷心祝贺。中玻长期保持良好合作关系。我们希望并相信，未来中玻关系将会取得更大的发展，更好地造福两国人民。

新华社记者：近期，美国国务卿蓬佩奥等官员多次攻击中国共产党，称中国共产党是世界面临的最大威胁。请问中方对此有何回应？

赵立坚：一段时间以来，蓬佩奥等美国个别政客不断炮制各种谎言，对中国共产党进行恶毒攻击，鼓吹意识形态对抗。

蓬佩奥这些政客的歇斯底里，只会激发中国民众给予中国共产党和中国政府更有力的支持。国际权威机构调查报告显示，中国共产党领导的政府在民众中的满意度和信任度超过90%，在各国政府中排名第一。今年以来，正如大家看到的，在中国共产党的坚强有力领导下，中国人民万众一心、众志成城，取得了抗击疫情的战略性胜利。根据新加坡民调显示，经此一役，中国人民对中国共产党和中国政府的满意度和信任度达到了历史新高。

我相信国际社会也不会被蓬佩奥之流的谎言愚弄。前不久，在中国共产党成立99周年之际，世界100多个政党向中方发来贺函贺电。他们对中国共产党做出了客观积极评价，认为中国共产党成立以来，为实现民族独立和人民解放、国家富强和人民幸福付出了艰苦努力和巨大牺牲。中国共产党使古老的中国重新焕发出蓬勃生机。许多外国人士认为，在中国共产党领导下，中国高举和平、发展、合作、共赢的旗帜，恪守维护世界和平、促进共同发展的外交政策宗旨，积极参与国际和地区事务，为世界发展做出了重要贡献。

是非自有曲直，公道自在人心。美国个别政客应该勇敢、认真地听一听国际社会的客观理性声音，客观看待中国共产党领导下中国发展的成就和对世界发展的贡献。他们不要固守在反华的狭隘角落，成为逆时代潮流的孤家寡人。

《北京青年报》记者：据了解，近日澳大利亚昆士兰州布里斯班市议会高票通过“纪念布里斯班市与重庆市建立姐妹城市关系15周年”动议。中方对此有何评论？

赵立坚：中方对澳大利亚布里斯班市议会通过有关纪念动议表示欢迎和赞赏。

重庆市和布里斯班市自2005年建立友城关系以来，开展了大量友好交流和务实合作，取得丰硕成果，两地友好深入人心。据了解，今年以来，两市已经共同举办了一系列庆祝结好15周年的活动，很多老百姓积极参加。

中澳地方间的互利合作、民众间的友好情谊为中澳关系发展奠定了坚实基础。我们支持两国地方和各界人士共同努力，持续增进了解、培育友谊、深化合作，为双边关系改善和发展积累更多“正能量”。

《中国日报》记者：前段时间，《中国日报》发布了一个纪录片，揭露了澳大利亚战略政策研究所（ASPI），其所谓涉华研究都是接受美国政府和军工企业资助的，引发澳方强烈关注。ASPI回应称，自己是独立研究机构，中国是想要堵住外界的批评，请问中方对此有何评论？

赵立坚：这家所谓“研究所”的回应毫无道理，它向来以炮制各种涉华虚假信息为生，在事实面前一次又一次被打脸。它自称是“独立研究机构”。今天我就跟大家好好分享一下：它既不独立，也不研究，在澳大利亚国内也不得人心。

说它不独立，是因为它长期接受美国国防、外交机构和军火商资助，反华意识形态色彩非常浓厚，热衷于炮制和炒作各种反华谎言。它嘴上说独立，实际很拜金，对其金主忠心耿耿，甘愿沦为美国反华势力的“急先锋”，充当他们的“牵线木偶”。澳大利亚《金融评论报》就发表文章，揭露这家所谓“研究所”背后的资助方，讽刺它实质上受到美国反华势力等操控。澳大利亚公民党在其官方刊物上发表文章，揭批这个研究所打着“学术和中立”幌子，配合美国和澳大利亚情报机构攻击中国。

说它不研究，是因为它炮制的所谓“涉华报告”缺乏事实依据，毫无学术价值，完全违背学术研究应有的职业道德操守。这个研究所的报告，其观点和线索要么来自美国反动非政府组织，要么使用无从证实和溯源的所谓“目击证据”，甚至把互动式地图说成卫星照片。以所谓“新疆文化灭绝”报告为例，该报告荒谬地将新疆拥有外墙的建筑都视为“拘留中心”，报告所称的380个所谓“拘留中心”都是民事机构。比如，所谓吐鲁番市“拘留中心”实际上是当地行政机构的办公大楼，所谓喀什市“拘留中心”实际上是当地高中等院校。这些在谷歌、百度地图中均有标注，大家可以去查阅。

说它不得人心，是因为澳大利亚国内诸多有识之士都对它嗤之以鼻。澳大利亚前驻香港总领事梅卓琳批评该所学者汉密尔顿对中国的政治制度缺乏基本认知。澳大利亚前驻华大使芮捷锐批评该所是“澳大利亚‘中国威胁论的总设计师’”。澳大利亚前外长鲍勃·卡尔批评该所拥有“片面、亲美的世界观”。

这家所谓“研究所”颠倒黑白、撒谎成性，早已在中国恶名昭著，并成为国际社会的笑柄。相信大家今后会擦亮眼睛，明辨是非，共同抵制这个“谣言制造机”和“谣言贩卖机”。

《北京日报》记者：根据最新数据显示，中国今年已连续6个月实现吸收外资单月正增长。分析人士普遍认为，这反映了国际社会对中国经济复苏的期待。中方对此有何评论？

赵立坚：这的确是个好消息。在新冠肺炎疫情全球蔓延、跨境直接投资持续低迷的形势下，这充分展现了中国经济的韧性和活力。不少外资企业将中国作为跨国投资的“避风港”，纷纷加码投资，比如，宝马、戴姆勒、西门子、丰田、LG、埃克森美孚、巴斯夫等一大批大项目在华增资扩产。1—9月外商投资企业利润再投资以美元计同比增长25.5%。

这也充分反映了中国超大规模市场对外资的吸引力和外商长期在华投资经营的预期和信心，说明越来越多的国际投资者看好中国经济增长前景，希望分享中国经济发展的红利。中国将继续全面提高对外开放水平，为各国提供广阔的市场和发展机遇，助力世界经济复苏和增长。

彭博社记者：关于在华外企的问题，美国太阳能工业协会以新疆侵犯人权为由呼吁企业将供应链移出新疆。你对此有何评论？

赵立坚：中方一贯反对将经贸合作政治化。这些公司如果不愿意在中国做生意，不愿意在新疆做生意，是它们自己的损失。

总台央广记者：一段时间以来，一些西方政客和智库反复炒作新疆“强迫劳动”问题。我们注意到新疆发展研究中心日前发布了一份《新疆少数民族劳动就业调查报告》。你对此有何评论？

赵立坚：我注意到了你提到的这份报告，也希望在场的各位记者朋友多多关注报道这份报告。新疆发展研究中心通过实地走访和深入调查撰写了该报告，认为新疆少数民族群众的就业是自主、自愿和自由的。这份报告呈现的是新疆少数民族群众劳动就业的真实情况，立足的是真实可信的资料、数据和事实。我这里可以给大家举几个例子：

新疆自治区人力资源和社会保障厅对南疆四地州少数民族群众就业意愿调查结果显示，南疆城乡富余劳动力自愿外出就业意愿强烈。例如，喀什地区莎车县古勒巴格镇奥依巴格村有劳动力1509人，其中有自愿外出就业意愿的1288人，占劳动力总数的85%；和田地区和田县巴格其镇3个村共有劳动力1699人，有自愿外出就业意愿的1493人，占劳动力总数的88%。

在对喀什地区、和田地区各100名少数民族农民开展的问卷调查中，他们绝大多数希望政府组织群众劳动就业。喀什地区疏勒县英阿瓦提乡农民塔西?买买提说:“我们自己找工作很不容易，希望政府帮我们联系工作，对我们进行培训。”和田地区墨玉县普恰克其乡农民艾尔肯?吾不力卡斯木两个儿子经政府帮助到南京市一家企业工作。他说:“我的两个儿子在南京比在家乡挣钱多，每个月给家里寄钱。我们家已经脱贫了。希望政府组织更多人外出就业。”

此外，各项促进就业举措和就业增收产生的示范效应，激发了少数民族群众外出就业的积极性。克州乌恰县的帕夏古丽?克热木在广东东莞打工多年，不仅自己致富了，还带动了近600名乡亲外出打工。哈萨克族青年夫妇吐尔荪?艾力和阿依古丽生?加明克，经介绍到新疆石河子市某棉纺企业工作，除了每月500元左右的开支以外，他们夫妻俩一个月净收入近1万元。工作3年后，他们在伊宁市买了一套一百多平方米的楼房，还介绍了十多个同乡去所在企业上班。

我所提到的这个报告还有很多像这样的例子。我就不给大家一一介绍了。该报告与某些反华智库、学者通过无中生有、数据造假、恶意揣测等手段来炮制所谓涉疆报告形成了鲜明对比。这也是对所谓新疆“强迫劳动”谎言的有力回击。我们希望并相信国际社会越来越多的有识之士会坚定地选择站在事实和真相一边，坚决地对谎言说不。

总台央视记者：22日，美国助理国务卿帮办汤普森对记者称，蓬佩奥国务卿下周访问斯里兰卡。美鼓励斯方考虑美提供的透明和可持续的经济发展选项，而非歧视性和不透明的做法。美认为斯已到了要做出选择的时候，敦促斯做出艰难但必要的决定，特别是在中国对斯影响力问题上。中方对此有何评论？

赵立坚：美方官员的言论充满了冷战思维、霸权心态，充分暴露了美国肆意干涉他国内外政策、逼迫中小国家选边站队的一贯做派。

中国和斯里兰卡是传统友好邻邦。长期以来，两国基于和平共处五项原则发展彼此的关系，在平等协商、互利共赢的基础上开展友好合作，给中斯两国人民带来了实实在在的利益。我们将同斯方一道，坚定不移地拓展和深化两国战略合作伙伴关系。

中方认为，国家无论大小，都有基于本国利益自主发展对外关系的权利。任何通过施压胁迫，阻止各国开展正常交往合作的企图，都不可能得逞，最终必将遭到历史的唾弃，沦为国际社会的笑柄。

澎湃新闻记者：近日，美国纽约州州长科莫出版新书《美国危机》，回顾今年3月以来纽约州艰难抗疫历程，批评美将自身抗疫失误“甩锅”中国和世卫组织，表示新冠病毒不是“中国病毒”，谴责针对亚裔的歧视和暴力行径。他还积极评价中国抗疫成就，感谢中方在危难之时向美捐赠大量防疫物资。请问中方对此有何评论？

赵立坚：科莫州长说得很好啊！新冠肺炎疫情发生后，中方采取最全面最严格最彻底的防控措施，维护人民群众生命安全和身体健康，并本着公开、透明、负责任态度，及时向包括美国在内的国际社会通报信息、开展政策沟通和抗疫合作，得到了世卫组织和许多国家充分肯定和高度评价。

中国疫情发生之初，美国社会各界给予了中方宝贵支持与援助。随着疫情在美国扩散蔓延，中国很多省市、企业和团体也向美方捐赠防疫物资。中方还积极协助美方在华采购防疫物资。我可以给大家介绍一下最新的数字：据中国海关统计，从3月1日至10月18日，中国对美累计出口口罩377亿只，也就是说，平均每个美国人有100多个口罩。另外，还有外科手套7.4亿双，防护服5.6亿套，护目镜4154万副，呼吸机11701台。美国各界人士积极评价中方给予的抗疫支持，包括纽约州州长科莫先生在内的几十位州长、市长、议员以多种方式感谢中国提供抗疫物资，支持中美友好合作。这是中美两国人民守望相助、共同抗疫的真实写照。

我想再次强调，病毒是人类共同的敌人。对别国进行“污名化”、“甩锅”推责赶不走病毒，救不了病人。中美应团结抗疫，共同维护两国人民和世界人民生命安全和身体健康。中方真诚希望美国早日控制住疫情。我们愿继续为美国人民的抗疫斗争提供力所能及的帮助和支持。

路透社记者：美助理司法部长德默斯22日指责中方帮助朝鲜逃避美国制裁并洗黑钱。中方对此有何评论？

赵立坚：我不知道美方有关官员表态的依据在哪里。他有证据吗？在执行安理会决议问题上，中方一贯全面认真履行自身国际义务。这一点无需置疑。

俄新社记者：关于纳卡地区冲突，俄罗斯总统普京昨天表示，据估计，已有约5000人在冲突中丧生。作为联合国安理会成员，中方对纳卡局势持何立场？中方是否愿进行斡旋调停？

赵立坚：中方在有关问题上的立场是一贯的、明确的。中方认为，维护地区和平稳定符合包括阿塞拜疆和亚美尼亚在内的各方利益。中方希望有关各方保持冷静和克制，遵守来之不易的停火共识，采取措施避免局势进一步升级，通过政治对话化解矛盾和分歧。

彭博社记者：英国驻港领事称，将于2021年1月31日起开放在港英国国民（海外）护照（BNO）持有者移民路径申请。请问中方会考虑采取什么措施阻止港人离开，是否会就此对英采取其他反制措施？

赵立坚：中方已经多次就有关问题表明严正立场。英方违背承诺，一意孤行，反复炒作英国国民（海外）护照问题，干预香港事务和中国内政。这到头来只会搬起石头砸自己的脚。

由于英方违反承诺在先，中方将考虑不承认英国国民（海外）护照作为有效旅行证件，并保留采取进一步措施的权利。

(责编：张信凤、杨牧)