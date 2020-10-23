《中国—葡语国家经贸合作论坛成立15周年成效与展望第三方评估》报告发布

新华社澳门10月21日电 （记者郭鑫）受中葡论坛（澳门）常设秘书处和澳门特区政府委托，由中国社会科学院世界经济与政治研究所开展的《中国—葡语国家经贸合作论坛（澳门）成立15周年成效与展望第三方评估》报告，21日在澳门发布。

中葡论坛常设秘书处副秘书长丁恬主持报告发布仪式。商务部台港澳司司长孙彤、葡语国家驻华使节、澳门特区政府代表及中国社会科学院世界经济与政治研究所所长张宇燕等出席发布会。

中葡论坛成立15周年第三方评估工作于2018年启动，旨在回顾与评估中葡论坛前15年的发展与成效，并对未来发展提出政策性建议。

丁恬致辞表示，第三方评估报告凝聚了论坛与会九国十方专家学者的智慧和努力，是十分有意义的成果，希望这份评估报告能够让更多人了解中葡论坛、澳门平台和中葡经贸关系的发展历史，并在“一带一路”合作倡议和粤港澳大湾区建设等重大发展机遇下，激发各方对论坛更多的研究和对进一步深化中葡间关系更广泛的思考，推动中葡间各领域发展不断迈上新台阶。

第三方评估报告认为，15年来，中葡论坛开创了多国政府间合作的新模式，充分发挥澳门联系中国与葡语国家的平台作用，显著提升了中国与葡语国家的经贸合作水平。为促进中葡论坛未来发展，报告建议：促进贸易投资便利化，完善中小微企业发展环境；拓展产业合作领域；创新金融合作模式；加强教育合作与人文交流；推进国际发展合作；深化中葡商贸合作服务平台建设；完善中葡论坛机制建设。

当天，中国—葡语国家经贸合作论坛（澳门）常设秘书处第十五次例会在澳门举行。

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