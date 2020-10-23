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纪念台湾光复七十五周年学术研讨会在京举行

汪洋出席并讲话

2020年10月23日08:31  来源：人民网－人民日报海外版
 

新华社北京10月22日电 纪念台湾光复75周年学术研讨会22日在北京举行。中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋出席并讲话。他强调，要深入学习领会习近平总书记关于对台工作的重要论述，牢记历史、鉴往知来，弘扬伟大的民族精神，激励两岸同胞团结一致，共担民族大义，共促祖国统一，共圆民族复兴伟大梦想。

汪洋指出，75年前，中国人民抗日战争胜利和台湾光复，彻底洗刷了中华民族百年屈辱，有力捍卫了国家主权和领土完整，是永载史册的光辉篇章。台湾光复是包括台湾同胞在内全体中国人民前仆后继、浴血奋战铸就的伟大胜利，充分彰显了台湾同胞可歌可泣的民族气节和真挚深沉的爱国情怀，无可辩驳地证明台湾是中国领土不可分割的一部分。虽然两岸尚未完全统一，但大陆和台湾同属一个中国的事实从未改变。

汪洋强调，“台独”分裂势力挟洋自重，不断进行谋“独”挑衅，致使两岸关系紧张动荡，是对为台湾光复而牺牲英烈们的最大亵渎。推进祖国和平统一，是包括台湾同胞在内全体中华儿女的共同责任。要坚持体现一个中国原则的“九二共识”，坚决反对“台独”势力及其分裂行径，决不容许失而复得的神圣领土得而复失。要携手推动两岸经济融合发展，深化两岸人文交流。要高度警惕民进党当局“去中国化”图谋，大力宣传台湾同胞爱国主义传统，加强对两岸民间交往历史的研究，增进台湾同胞国家认同、民族认同、文化认同，厚植两岸同胞精神纽带。

研讨会由中国社会科学院院长谢伏瞻主持。两岸与会代表围绕“纪念台湾光复、推进祖国统一”的主题进行研讨。全国政协副主席、台盟中央主席苏辉，台湾新党荣誉主席郁慕明等12位代表发言。大家用铿锵有力的论述、铁证如山的史实、饱含深情的话语，阐释了台湾光复的重要历史与现实意义，揭示了台湾是中国神圣领土不可分割一部分的历史和法理事实，表达了对当前台海局势的担忧和对“台独”行径的愤慨，展现了对宝岛台湾的真挚热爱和对祖国统一的深切渴望。

全国人大常委会副委员长、民革中央主席万鄂湘出席研讨会。中央有关部门、有关民主党派和人民团体负责人，台湾省籍全国人大代表、涉台专家学者、首都各界代表和台湾同胞共100余人参加研讨会。

(责编：艾雯、燕勐)
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