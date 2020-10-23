两岸各界代表：纪念台湾光复有重要历史和现实意义

新华社北京10月22日电 （记者查文晔、陈键兴）纪念台湾光复75周年学术研讨会22日在京举行，两岸各界与会代表发言时表示，台湾光复是中国人民抗日战争伟大胜利重要成果，彰显台湾是中国领土不可分割一部分的历史和法理事实。两岸同胞要铭记共御外侮的历史，弘扬伟大抗战精神，坚决反对“台独”分裂，携手实现民族复兴和国家统一的光明前景。

全国政协副主席、台盟中央主席苏辉指出，台盟中央与全国台联、中国社科院共同举办纪念台湾光复75周年学术研讨会，深入学习习近平总书记重要讲话精神，回顾包括台湾同胞在内的全体中华儿女抗战御侮、最终实现台湾光复的光辉历史，彰显台湾是中国不可分割的一部分、两岸同属一个中国的历史和法理事实，展现全体中华儿女共促祖国统一、共谋民族复兴的坚定决心和磅礴力量。我们要铭记台湾同胞抗日历史，深刻认识台湾光复的历史意义。台湾光复是中国人民抗日战争胜利的成果，是两岸中国人的共同光荣，是包括台湾同胞在内的全体中华儿女用生命和鲜血换来的历史荣耀。两岸同胞要牢记台湾光复历史，以正确的历史观、民族观、国家观化育后人，弘扬伟大民族精神，捍卫中华民族根本利益！统一是历史大势，是正道。衷心希望广大台湾同胞看清时与势，认清利与害，分辨真和伪，旗帜鲜明反对“台独”，追求和平统一的光明前景。

中共中央台办、国务院台办主任刘结一指出，台湾光复是全体中华儿女共同抗战、以铮铮铁骨铸就的胜利成果。两岸同胞在抗战中展现出的伟大民族精神，是激励我们坚定捍卫国家主权和领土完整、推进祖国完全统一的强大精神动力。台湾光复的历史证明，台湾是中国一部分、两岸同属一个中国是不容改变的事实，也是国际共识。解决台湾问题，实现祖国完全统一，是全体中华儿女的共同愿望，是中华民族根本利益所在。广大台湾同胞应看清大势所趋、大义所在，同大陆同胞一道，坚决反对“台独”分裂，共同实现和平统一光明前景，共创两岸中国人美好未来。我们要深入贯彻习近平总书记关于对台工作的重要论述和党中央对台工作决策部署，弘扬伟大民族精神，汇聚全体中华儿女力量，锲而不舍为实现祖国完全统一和中华民族伟大复兴而奋斗。台湾问题必将随着中华民族伟大复兴而终结。

新党荣誉主席郁慕明表示，尽管台湾曾被日本占据，但台湾人就是中国人，这是没有疑问的。民进党当局不断挑衅大陆，鼓吹“亲美抗中”能给台湾带来安定繁荣，这样做是在制造战争风险，危害台湾人民。岛内统派要不断壮大，星星之火，可以燎原。追求两岸和平，实现民族复兴，完成国家统一，是大道、大业、大势。

全国台联会长黄志贤说，纪念台湾光复75周年，既是为了牢记历史，弘扬台湾同胞的爱国主义传统，也是为了激励两岸同胞团结一心，共同维护胜利成果，坚决反对“台独”分裂，为推动两岸关系和平发展、推进祖国和平统一进程，为实现中华民族伟大复兴而共同奋斗。

台湾统一联盟党主席纪欣说，台湾光复是包括台湾同胞在内全体中国人付出重大牺牲打败日本侵略者的胜利果实。日据50年间，台湾同胞“义不臣倭”，从武装抗日到各种形式抗日运动从未间断，充分发扬了爱乡爱国精神。两岸同胞命运休戚与共，曾共赴国难，现在应认真思考台湾在民族复兴中的地位和作用。

中国社科院台湾研究所所长杨明杰说，台湾光复展现了中华民族始终无法分割、永远不能分离的血脉亲情，彰显了台湾属于中国不可分割一部分的法律地位与事实基础。当前，尽管两岸关系受到外部势力和“台独”分子干扰破坏，但他们终究阻挡不住两岸关系向前发展的潮流，改变不了民族振兴、两岸统一的大势。

台湾两岸统合学会执行长郑旗生表示，台湾抗日先贤前仆后继，无论在岛内或祖国大陆，都胸怀中华民族意识以及收复台湾失土的决心，抛头颅洒热血。今日，“台独”分子鼓吹日本殖民统治是“德政”，以“台湾地位未定论”蛊惑民众，这种以扭曲的历史观斩断两岸渊源脉络的恶劣做法，是自绝于中华民族，是对抗战牺牲的中华儿女最大的亵渎。

清华大学法学院教授王振民说，1945年台湾光复，中国永久恢复对整个台湾地区行使主权和治权，恢复了台湾正常的法律地位和法律身份。当前，“台独”分裂活动愈演愈烈，我们必须正本清源，告诉世人台湾的历史真相和面临的巨大现实危险。只有坚决遏制“台独”分裂，推动两岸关系和平发展，实现和平统一，才是台湾民众利益最大化、中华民族利益最大化。

中国国民党党史馆前主任王文隆说，大陆与台湾曾同受日本压迫与侵夺。若非抗战胜利，这场民族苦难将无终期。当下台湾某些势力刻意忘却在台先民抗日所流鲜血，淡化抹杀台湾光复意义，扭曲历史，极力谋图“去中国化”，两岸同胞应同声谴责。

中国历史研究院副院长李国强说，台湾光复的历史表明，“统则强、分必乱”是客观历史规律，维护民族尊严是包括台湾同胞在内中华民族的共同价值理念，追求国家一统是包括台湾同胞在内中华民族的基因谱系。台湾与祖国大陆命运与共、休戚相关，没有任何力量能把两岸分开。

台湾青年代表王正说，从李登辉、陈水扁到蔡英文，台湾课纲教材“台独化”和“去中国化”令人触目惊心，充斥美化日本殖民统治的媚日史观。面对民进党和“台独”势力全面洗脑，我们要激浊扬清、刮骨疗毒。心系民族统一和国家富强的中华青年应奉献心力，投入反“独”促统的民族事业。

台湾少数民族青年杨品骅回顾日本帝国主义对台湾少数民族的杀戮、迫害，批评“台独”势力美化日本殖民统治、篡改历史真相何其可耻。

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