海外侨胞看好广西新商机（侨界关注）

第二届“一带一路”侨商侨领交流合作大会开幕式现场。

本报记者 高 乔摄

10月的南宁，绿意盎然，花果飘香。10月20日至22日，第二届“一带一路”侨商侨领交流合作大会（下文简称“侨交会”）在广西壮族自治区南宁市举行。侨交会由致公党中央、中国侨联、广西壮族自治区人民政府联合主办，以“共建共享‘一带一路’新商机 谱写广西开放发展新篇章”为主题，并举行西部陆海新通道建设产业发展专题会议、广西海外华侨华人社团负责人专题会议、广西重大招商政策和重大招商项目推介会及现场考察等系列活动。侨交会开幕式现场签署14个投资合作意向协议，总额超过1200亿元。

感受广西发展变化，挖掘广西各领域商机，共话“一带一路”建设前景，广大海外侨商和侨务工作者纷纷表示，要积极为绿水青山的广西发展输送生机活力，为中国与东盟国家等“一带一路”相关国家的合作注入侨商力量。

云参会，组团来——

“都想看看广西的机遇”

10月20日，南宁市荔园山庄，绿树碧水掩映中的国际会议中心喜迎八方来客。在侨交会现场入口处，会议海报上有许多显眼的二维码：大会直播、云上洽谈会直播、会议微信交流群、投资广西电子书……与会嘉宾只需手机扫码，即可通过直播平台同步“云参会”。

现居日本冲绳县的日本广西同乡会会长赵云茜通过微信直播页面收看大会直播。“今年受疫情影响，不少侨商朋友像我一样，无法回家乡参会，但网络拉近了我们和家乡的距离。通过直播平台和线上会议，我和参会嘉宾也能顺畅交流。”收获满满的赵云茜表示，“线上会议的形式促使大家更加用心地准备材料，会议信息量大增。”

与往年线下会议不同，今年侨交会通过线上线下结合的形式，在南宁设主会场，在北京、上海、广州、深圳等区外12个重点城市和区内14个区市设视频分会场。来自全球五大洲30多个国家和地区的3500余名侨商侨领、企业代表和有关人士通过线上线下参会，超过12万人次观看云端大会直播。

从北京回到家乡广西参会的怡海集团董事局主席王琳达，此次带着一批侨商侨领和企业代表组团参会。“我们队伍中的很多人是第一次来广西，大家都想看看这里的发展机遇。”王琳达说，“疫情发生后，大健康相关产业成为热门投资领域。广西在生态环境方面资源优势显著，与大健康产业有天然的契合之处。这为企业来广西投资兴业提供了机遇。”

广西自治区党委统战部副部长陈洁表示，今年的侨交会通过系列活动，帮助广大侨商侨领更加深入地关注广西、了解广西。“我们希望与海外侨商侨领携手，共享广西在西部陆海新通道建设、中国—东盟开放合作发展、广西产业转型升级、跨境产业链供应链构建等方面的新机遇。”陈洁说。

新通道，好环境——

“广西区位优势得天独厚”

“广西是个福地！”说起自己在广西投资兴业的经历，意大利摩德纳华商会会长留伟勇赞不绝口，“我在广西投资建材产业有些年头了。广西有西部陆海新通道建设的政策支持，营商环境公平透明，政府工作人员务实肯干，服务周到，对侨商非常重视。我在广西能放心投资兴业。”

来参加侨交会广西华侨华人社团负责人专题会议的美中东盟总商会会长韦家伟风尘仆仆。会议开始前2个小时，他刚结束在广西玉林的投资项目考察。“这几天，我们重点考察了南宁、玉林、钦州和柳州四地，可以说是满载而归。”韦家伟说，广西既中国面向东盟的重要门户，区位优势得天独厚。中国在基础设施、科学技术等方面的优质资源可以通过广西与东南亚国家分享，东南亚丰富的矿产资源和农产品等可以经由广西进入中国市场。双方通过资源互补，正在实现合作共赢。

“一湾相挽十一国，良性互动东中西。”广西独特的区位优势，吸引侨商们的目光。如今，广西已拥有中国—东盟博览会等多个国家级战略开放平台，是西部陆海新通道的关键节点和陆海交汇门户，在大健康、大数据、大物流、新制造、新材料、新能源等产业，展现出巨大发展潜力。

在老挝深耕多年，老挝广西同乡会会长邓良慧见证了中国与老挝在农业和数字信息等领域的务实合作：将香蕉、玉米、芒果等农作物的先进种植技术和行业标准分享到老挝；在通信、卫星等高新技术方面与老挝展开深入合作；中国东盟信息港第一个海外分中心落地在老挝；位于南宁的北部湾产权交易所在老挝设立服务中心……邓良慧感慨：“有中老两国政府间的密切往来作为基础和支撑，在老侨商积极融入当地社会，正成为中老交流合作的桥梁纽带。”

常来往，多交流——

“把海外的资源带回来”

“广西是海上丝绸之路的重要节点，意大利是古丝绸之路的终点。两地交流有历史渊源，更有现实需求。”留伟勇说，他曾陪同意大利曼托瓦、克雷莫纳两省省长来广西考察，促成双方政府层面的友好往来。像这样的“牵线搭桥”，他还会继续进行。“近年来，我到广西的次数越来越多了。广西一年比一年好，我还要带更多的意大利朋友来看广西美丽的绿水青山和巨大的投资价值！”

广西在“一带一路”建设中的特殊地位让海外侨商看到了广阔的发展前景。近年来，广西特产六堡茶在东南亚国家备受欢迎，推介六堡茶成为很多侨商看准的商机。“泰国王室也喜欢喝六堡茶。”成功敲开泰国市场的大门后，泰国广西总商会执行会长黄志乾又准备在梧州筹建六堡茶生产基地，把六堡茶推介到更多东南亚国家。

缅甸广西总商会会长陈荣的企业今年参与了缅甸两个大型光能项目建设。他认为，企业的发展受益于中缅两国在“一带一路”倡议框架下的交流合作。“今年1月，习近平主席对缅甸进行国事访问，见证签署达成29项各领域合作文件。中缅两国政府务实合作取得累累硕果，为在缅侨商提供了巨大发展机遇。”陈荣表示，在缅侨商通过依法开展营商活动，将持续为促进中缅友好交往贡献力量。

去年1月，美国广西侨商联合总会创办了“一碗油茶敬亲人”活动，计划每月最后一周的周六，在纽约法拉盛新世界大酒店举行。“以茶会友，以歌会友，我们希望借此促进海外乡亲的感情联络，增进当地侨商对广西的了解，调动海外侨商到广西投资的热情。活动得到了不少非广西籍侨商和当地外国友人的大力支持，人气很旺。今年因为疫情，活动中断。希望疫情过后，我们能再聚起来。”身兼该侨团会长的韦家伟说，“常年旅居海外，我们人脉广、门路多、渠道宽。我们最大的心愿是：把广西的文化带出去，把海外的资源带回来。”

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