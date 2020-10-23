人民网>>国际

推动华侨华人更好践行人类命运共同体理念

张春旺  李斌斌

2020年10月23日08:21  来源：人民网－人民日报海外版
 

今年是世界反法西斯战争胜利75周年。10月24日，联合国将迎来75周岁生日。长期以来，华侨华人为住在国和祖（籍）国的发展作出了独特贡献，他们是联合国所代表的和平、发展、公平、正义、民主、自由等全人类共同价值的追求者，更是人类命运共同体理念的践行者。

华侨华人的历史，是一部与世界各国人民和睦相处的历史。近代以来，海外侨胞辛勤劳作，历尽艰辛，积极融入当地，为住在国的经济、社会、文化发展作出了巨大贡献。同时，华侨华人在住在国展现了中华文化的独特魅力，得到当地人民的认可和接纳。数以千万计的华侨华人谱写了一部伟大的生存史、创业史、奋斗史和发展史，这部历史没有战争、屠杀、殖民和掠夺，自始至终都与和平、发展紧密相连，这是他们参与构建人类命运共同体的生动体现。

华侨华人是维护世界和平、追求正义的重要力量。第二次世界大战爆发后，居住在世界各地的华侨华人纷纷行动起来，投身到反抗法西斯的洪流之中。在中国的抗日战争岁月中，华侨华人通过各种形式捐款捐物，为抗日前线源源不断地输送战略资源，并通过各种形式向住在国人民讲述中国人民的遭遇和抗日事迹。在世界各地，华侨华人与各国反法西斯的正义力量并肩战斗，成为世界反法西斯战争中唯一全程参与、活动范围最广泛的国际民间力量。在那个黑暗年代，正是以他们为代表的亿万各国人民坚守了人类的基本良知和道义，成为坚守人类文明的点点烛光，最终迎来了世界反法西斯战争的胜利。

华侨华人是人类命运共同体理念的积极践行者。习近平主席指出，构建人类命运共同体，需要世界各国人民普遍参与。我们应该凝聚不同民族、不同信仰、不同地域人民的共识，共襄构建人类命运共同体的伟业。新冠肺炎疫情发生后，华侨华人的积极作为深刻践行了人类命运共同体这一理念。面对部分人对中国的无端指责和污名化，海外侨胞保持冷静和克制，通过多种方式理智发声，客观讲述中国抗疫故事，赢得了住在国民众的尊重和理解；面对病毒威胁，他们在做好自身防护的同时，积极参与到当地的抗疫之中；海外侨胞还大力弘扬互助互济传统，各侨团发挥联络、组织、协调、服务的作用，组织侨胞共同抗疫，取得了良好效果。海外侨胞在疫情中的突出表现，展现了中华民族天下大同、与人为善的优良传统，为全球抗疫发挥了独特、重要的作用。

推动构建人类命运共同体，创造全人类更加美好的未来，是包括华侨华人在内的全人类的共同美好愿望。面对疫情带来的共同挑战，全人类命运与共，世界需要团结合作。自疫情暴发以来，中国积极维护以联合国为核心的多边国际体系，共同推动构建人类命运共同体，为国际合作抗疫作出了重大贡献。

作为人类命运共同体的一份子，华侨华人的事业发展已深深融入世界各国之中，与当地人民风雨同舟、荣辱与共，更加期盼中国与世界各国加强合作共赢，更加期盼世界远离战争、实现和平安宁。

华侨华人是构建人类命运共同体的重要力量，要发挥更大作用。为此，应做到三个“倡导和支持”：一是倡导和支持华侨华人更好融入当地，树立良好形象，为当地的建设发展贡献智慧和力量；二是倡导和支持华侨华人在促进中外民间友好交往中发挥作用，把中国构建人类命运共同体的良好愿望、和平发展的理念传递给当地民众，促进中外民间友好交往，增进中国人民与世界人民的友谊；要倡导和支持华侨华人积极参与“一带一路”建设，全世界6000多万华侨华人中，有4000多万分布在“一带一路”沿线各国，他们熟悉住在国的文化、法律、风俗等各种情况，能够推动中外政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，让“一带一路”成为和平友谊之路、合作共赢之路；三是倡导和支持华侨华人在“后疫情时代”的经济复苏中发挥作用，引导、鼓励和支持海外侨胞继续在全球抗疫斗争中发挥作用，为全球经济复苏注入动力，同时引导和支持华侨华人积极参与中国以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

（作者张春旺为中国华侨历史学会副会长、中国华侨华人研究所所长；李斌斌为中国华侨华人研究所助理研究员）

(责编：艾雯、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved