推动华侨华人更好践行人类命运共同体理念

今年是世界反法西斯战争胜利75周年。10月24日，联合国将迎来75周岁生日。长期以来，华侨华人为住在国和祖（籍）国的发展作出了独特贡献，他们是联合国所代表的和平、发展、公平、正义、民主、自由等全人类共同价值的追求者，更是人类命运共同体理念的践行者。

华侨华人的历史，是一部与世界各国人民和睦相处的历史。近代以来，海外侨胞辛勤劳作，历尽艰辛，积极融入当地，为住在国的经济、社会、文化发展作出了巨大贡献。同时，华侨华人在住在国展现了中华文化的独特魅力，得到当地人民的认可和接纳。数以千万计的华侨华人谱写了一部伟大的生存史、创业史、奋斗史和发展史，这部历史没有战争、屠杀、殖民和掠夺，自始至终都与和平、发展紧密相连，这是他们参与构建人类命运共同体的生动体现。

华侨华人是维护世界和平、追求正义的重要力量。第二次世界大战爆发后，居住在世界各地的华侨华人纷纷行动起来，投身到反抗法西斯的洪流之中。在中国的抗日战争岁月中，华侨华人通过各种形式捐款捐物，为抗日前线源源不断地输送战略资源，并通过各种形式向住在国人民讲述中国人民的遭遇和抗日事迹。在世界各地，华侨华人与各国反法西斯的正义力量并肩战斗，成为世界反法西斯战争中唯一全程参与、活动范围最广泛的国际民间力量。在那个黑暗年代，正是以他们为代表的亿万各国人民坚守了人类的基本良知和道义，成为坚守人类文明的点点烛光，最终迎来了世界反法西斯战争的胜利。

华侨华人是人类命运共同体理念的积极践行者。习近平主席指出，构建人类命运共同体，需要世界各国人民普遍参与。我们应该凝聚不同民族、不同信仰、不同地域人民的共识，共襄构建人类命运共同体的伟业。新冠肺炎疫情发生后，华侨华人的积极作为深刻践行了人类命运共同体这一理念。面对部分人对中国的无端指责和污名化，海外侨胞保持冷静和克制，通过多种方式理智发声，客观讲述中国抗疫故事，赢得了住在国民众的尊重和理解；面对病毒威胁，他们在做好自身防护的同时，积极参与到当地的抗疫之中；海外侨胞还大力弘扬互助互济传统，各侨团发挥联络、组织、协调、服务的作用，组织侨胞共同抗疫，取得了良好效果。海外侨胞在疫情中的突出表现，展现了中华民族天下大同、与人为善的优良传统，为全球抗疫发挥了独特、重要的作用。

推动构建人类命运共同体，创造全人类更加美好的未来，是包括华侨华人在内的全人类的共同美好愿望。面对疫情带来的共同挑战，全人类命运与共，世界需要团结合作。自疫情暴发以来，中国积极维护以联合国为核心的多边国际体系，共同推动构建人类命运共同体，为国际合作抗疫作出了重大贡献。

作为人类命运共同体的一份子，华侨华人的事业发展已深深融入世界各国之中，与当地人民风雨同舟、荣辱与共，更加期盼中国与世界各国加强合作共赢，更加期盼世界远离战争、实现和平安宁。

华侨华人是构建人类命运共同体的重要力量，要发挥更大作用。为此，应做到三个“倡导和支持”：一是倡导和支持华侨华人更好融入当地，树立良好形象，为当地的建设发展贡献智慧和力量；二是倡导和支持华侨华人在促进中外民间友好交往中发挥作用，把中国构建人类命运共同体的良好愿望、和平发展的理念传递给当地民众，促进中外民间友好交往，增进中国人民与世界人民的友谊；要倡导和支持华侨华人积极参与“一带一路”建设，全世界6000多万华侨华人中，有4000多万分布在“一带一路”沿线各国，他们熟悉住在国的文化、法律、风俗等各种情况，能够推动中外政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，让“一带一路”成为和平友谊之路、合作共赢之路；三是倡导和支持华侨华人在“后疫情时代”的经济复苏中发挥作用，引导、鼓励和支持海外侨胞继续在全球抗疫斗争中发挥作用，为全球经济复苏注入动力，同时引导和支持华侨华人积极参与中国以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

（作者张春旺为中国华侨历史学会副会长、中国华侨华人研究所所长；李斌斌为中国华侨华人研究所助理研究员）

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