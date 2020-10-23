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就美方再列管6家中国媒体为“外国使团”，外交部表示：

将作出正当必要反应

2020年10月23日05:49  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京10月22日电  （记者肖新新）针对美国21日又宣布将6家中国媒体列管为“外国使团”，外交部发言人赵立坚22日在例行记者会上表示，这是对中国驻美媒体和记者的最新政治打压和污名化。对此，中方将作出正当、必要的反应。

　　赵立坚说，近年来，美国政府对中国媒体驻美机构和人员的正常新闻报道活动无端设限，无理刁难，不断升级对中国媒体的歧视和政治打压。2018年12月，美方要求中国媒体驻美机构登记为“外国代理人”。2020年2月18日，美方将新华社、《中国日报》美国发行公司、中国国际电视台（CGTN）、中国国际广播电台、《人民日报》海外版美国总代理（海天发展有限公司）5家中国媒体驻美机构列为“外国使团”。6月22日，美方宣布将中央电视台（CCTV）、《人民日报》、《环球时报》和中国新闻社4家中国媒体增加列管为“外国使团”。

　　“10月21日，美方又宣布将6家中国媒体增加列管为‘外国使团’。这是对中国驻美媒体和记者的最新政治打压和污名化。中方对美方的无理行径表示坚决反对和强烈谴责。”他说。

　　赵立坚说，美方有关做法专门针对中国媒体，是基于冷战思维和意识形态偏见，严重损害中国媒体的声誉和形象，严重影响中国媒体在美正常运转，严重干扰中美正常人文交流，暴露其自我标榜的所谓“新闻自由”的虚伪性。“对此，中方将作出正当、必要的反应。”

　　“中方敦促美方立即改弦更张、纠正错误，停止对中国媒体的政治打压和无理限制。”他说。


　　《 人民日报 》（ 2020年10月23日 03 版）
(责编：白宇)
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