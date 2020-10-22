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第十二届“重庆·台湾周”聚焦两岸融合发展

2020年10月22日08:22  来源：人民网－人民日报海外版
 

新华社重庆10月21日电 （记者伍鲲鹏）第十二届“重庆·台湾周”21日在重庆开幕，600余名海峡两岸嘉宾通过线上和线下参会的方式，共同探讨两岸经贸合作与文化交流。

本届台湾周以“携手创新·融合发展”为主题，共包括了4个板块和13个分项活动，涉及经贸交流、文化体育学术交流、基层交流等系列活动。

据介绍，在今年的台湾周上，两岸嘉宾将参加两岸信息通信合作发展研讨会、台企融入共建“一带一路”暨台资西移考察对接，以及2020海峡两岸（重庆）青年创业发展交流会等一系列活动，就两岸信息通信领域合作、青年创业等主题进行对接考察和交流，为两岸和平发展注入新的活力，为渝台产业合作开拓新的发展空间。

“大陆市场空间广阔，发展韧性强大，经济稳定转好，长期向好，在当前世界经济低迷的大背景下，仍然是台商台企投资兴业的最佳选择和最佳机遇。”国务院台湾事务办公室副主任裴金佳在致辞中表示，广大台商台企只要把握运用机遇，积极转型升级，定能在新起点上获得新发展。

数据显示，从2009年至今，“重庆·台湾周”活动已连续举办了十一届，前十一届活动共签约项目161个，签约金额197.392亿美元，实际落地项目97个，项目合同金额67.83亿美元。合作领域涉及电子信息产业、IT配套产业、汽摩零部件、金属冶炼、制造业、现代农业、商业、金融、服务业、基础设施建设等。

“重庆区位优势明显，产业技术雄厚，政策支持突出，必将吸引越来越多的台商台企看好重庆、落户重庆。全国台企联愿进一步加强与重庆市的联系与合作，为促进两岸交流与发展携手努力。”全国台企联荣誉会长王屏生说。

(责编：艾雯、燕勐)
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