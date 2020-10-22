前三季度青岛外贸进出口总值增长

本报电 据青岛海关统计，今年前三季度，青岛市外贸进出口总值4578.3亿元人民币，比去年同期增长6.4%。其中，出口2721.5亿元，增长11.8%；进口1856.8亿元。其中，青岛市前三季度一般贸易进出口3135.8亿元，增长18.3%，占全市进出口总值的68.5%，占比提升6.9个百分点。

据分析，与以往相比，青岛前三季度外贸进出口呈现出多个特点：

9月份当月进出口值均创历史新高。9月份当月，青岛市进出口623亿元，增长24.9%。其中，出口399.9亿元，增长38.2%；进口223.1亿元，增长6.4%。

民营企业进出口保持增长。前三季度，青岛市民营企业进出口2952.3亿元，增长16.9%，占全市进出口总值的64.5%，占比提升5.8个百分点。

对“一带一路”沿线国家进出口增势显著。前三季度，东盟为青岛市最大贸易市场，青岛对东盟进出口628.4亿元，增长25.8%，占全市进出口总值的13.7%，其中，出口增长26.9%，进口增长24.4%；欧盟（不含英国）为第二大贸易市场，进出口607.9亿元，增长11.1%，占全市进出口总值的13.3%；美国为第三大贸易市场，进出口530.5亿元，增长3.5%。此外，青岛市对日本、澳大利亚、俄罗斯进出口分别增长2.8%、4.9%、0.5%。同期，青岛市对“一带一路”沿线国家进出口1273.9亿元，增长17.8%，高于全市整体增幅11.4个百分点，占全市进出口总值的27.8%。

青岛市机电产品、劳动密集型产品前三季度出口增幅明显，出口1266.3亿元，增长15.6%，占全市出口总值的46.5%。其中，集装箱、通用机械设备、液晶电视机出口分别增长22.2%、14.4%、43.8%。同期，青岛市劳动密集型产品出口618.4亿元，增长14.2%，占全市出口总值的22.7%，其中纺织服装出口增长10.4%。

前三季度，青岛市主要大宗商品进口中，原油进口量增加6.2%；铁矿砂进口232.8亿元，增长26.2%。同期，农产品进口432亿元，增长10.5%，占全市进口总值的23.3%。

另外，跨境电商进出口倍增。前三季度，青岛市通过海关跨境电商管理平台进出口17.8亿元，增长341.7%。其中，跨境直购出口7.2亿元，增长197.8%；网购保税进口10.1亿元，增长599%；9月份开始启动的跨境电商B2B出口实现出口值1673.9万元。

（陈星华 赵 伟）

(责编：艾雯、燕勐)