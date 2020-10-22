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IMF报告认为亚太地区经济已开始恢复但仍不均衡

2020年10月22日08:05  来源：新华网
 

新华社华盛顿10月21日电（记者许缘 高攀）国际货币基金组织（IMF）21日发布的亚太地区经济展望报告预计，2020年亚太地区经济或萎缩2.2%，较今年6月的预测下调了0.6个百分点。2021年有望增长6.9%。报告认为亚太地区经济已开始恢复但仍不均衡。

报告认为，新冠疫情仍在全球蔓延之际，亚太地区经济已开始恢复但不均衡，地区内各经济体恢复的速度不一。经济增长前景将受到新冠感染率及防控措施、政策应对规模和效力等因素影响。但由于劳动力市场参与度下降，中期内亚太地区经济产出仍将低于疫情前水平。

具体来看，今年亚太地区发达经济体经济或萎缩4%，新兴市场和发展中经济体萎缩1.6%。其中，中国经济自第二季度以来实现快速反弹，全年有望增长1.9%。日本、澳大利亚和新加坡经济则分别萎缩5.3%、4.2%和6%。

IMF亚太部副主任肯尼斯·姜对新华社记者表示，疫情对亚太经济影响巨大且具有破坏性，区域内经济恢复进程和速度不均衡且前景不确定。但中国经济第三季度持续复苏且有望更快恢复正常，得益于中国政府采取了强有力的疫情应对措施，改善公共卫生体系，向受影响最严重的家庭和企业提供财政救济，并增加基础设施投资等举措。

(责编：艾雯、燕勐)
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