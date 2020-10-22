当地时间10月21日，国际货币基金组织（IMF）发布最新一期《亚太地区经济展望》报告，预测今年亚洲经济将萎缩2.2%，明年回升至增长6.9%。IMF亚太部副主任肯尼斯·康在接受本报记者专访时表示，新冠肺炎疫情对亚洲地区的经济影响巨大，复苏之路不平衡且不确定，但中国经济恢复增长令人印象深刻，“中国是全球贸易复苏的重要贡献者”。

“亚洲国家复苏速度各有不同，取决于疫情的传播路径、政策应对的规模效果以及外部需求的强弱。”肯尼斯·康表示，在疫情得到控制的亚洲部分地区，例如中国，经济活动可能更快恢复正常。最新数据显示，第三季度中国经济增速加快至4.9%。肯尼斯·康认为，中国经济迅速恢复增长主要得益于两个“强有力”因素：一是强有力的疫情防控措施，二是强有力的支持复苏的宏观经济和金融政策措施。

肯尼斯·康认为，中国政府推出的财政政策纾解了受疫情影响严重的企业和民众困难，特别是进一步加大失业保险稳岗返还力度、扩大部分农民工保障范围，以及税收减免，对企业缴纳的养老、失业、工伤3项社会保险费实施免、减、缓等，这都有助于保护就业。在货币政策方面，中国人民银行增强了财政政策的“直达性”，综合运用、创新多种货币政策工具，向银行体系注入充足的流动性，维护金融市场稳定。

肯尼斯·康认为，出口需求相对强劲助推了中国经济复苏。在经济活动重启以及全球对医疗设备、电子和其他与远程工作相关项目需求的支持下，中国出口反弹，同时进口回升，尤其是半导体元件和大宗商品的进口，这有利于促进其他地区的经济增长。

近日，中国财政部发行了总计60亿美元的主权债券，投资者认购踊跃，订单规模达到发行量的4.7倍。肯尼斯·康认为，中国对国际投资者的吸引力反映在稳定的信用评级、收益率和多样化等方面。同时，疫情防控期间，外国金融公司的市场准入放宽和外国投资组合的持续流入，也反映出中国金融市场持续扩大开放。他表示，更多外资进入中国资本市场，将有助于提高市场效率和金融服务竞争力，但也存在一定风险，“重要的是继续进行改革，加强金融监督和监管框架”。

肯尼斯·康建议，中国未来政策支持应转向加强私人需求，例如通过增加家庭支持和加强社会安全网等，一旦经济复苏企稳，应逐步取消特殊的财政支持，代之以加强监管并解决不良贷款问题。

“全球贸易紧张局势的升级是亚洲和世界的一个担忧，尤其因为亚洲是全球价值链和知识扩散的主要枢纽。”肯尼斯·康呼吁，通过合作解决贸易争端和推动多边贸易体制现代化仍然至关重要，只有这样，全球贸易才能继续成为经济增长和改善生活水平的重要驱动力。

（本报华盛顿10月21日电）

《 人民日报 》（ 2020年10月22日 03 版）

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