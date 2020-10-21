新华社北京10月21日电 题：美政客拼凑反华“联盟”的图谋不会得逞——专访全国政协外事委员会副主任刘洪才

新华社记者孙奕、邹多为

全国政协外事委员会副主任刘洪才近日表示，美国一些政客抱持冷战思维、以意识形态划线，不仅无法解决美国国内的新冠肺炎疫情问题，更不利于各国团结抗疫。美方拼凑所谓反华“联盟”的图谋不会得逞。

全球疫情仍在肆虐，在美蔓延势头持续加剧。美方不仅不集中精力应对疫情，反而不遗余力诋毁中国、“甩锅”推责，借疫情大搞认同政治，妄图拼凑反华“联盟”。

对此，刘洪才在接受新华社记者专访时表示，美方一些人人为挑起分歧、制造对立，是冷战思维沉渣泛起。但病毒不分国界和种族，向中国“甩锅”推责赶不走病毒，救不了病人。只有加强全球抗疫合作，才能最终战胜疫情。

刘洪才表示，从中美关系正常化进程开始，两国关系就是建立在双方承认并尊重彼此社会制度不同这一共识基础之上。早在1972年，中美上海公报已明确指出，中美两国的社会制度和对外政策有着本质的区别。但是，双方同意，各国不论社会制度如何，都应根据尊重各国主权和领土完整、不侵犯别国、不干涉别国内政、平等互利、和平共处的原则来处理国与国之间的关系。

“超越意识形态差异是发展中美关系的重要前提条件，也是中国对外政策长期一贯的原则。”他说。

如今，中国共产党已同168个国家的近600个政党和政党组织保持经常性联系，搭建起多种形式、多种层次的国际政党交流合作网络。实实在在的数据彰显中国共产党积极探索同世界各国政党建立求同存异、相互尊重、互学互鉴的新型政党关系的努力与成就。

“中国没有搞意识形态之争，也没有把意识形态作为国与国、政党与政党、人民与人民交往的先决条件。反而是美国少数政客趁疫情之际搞什么‘认同政治’，拼凑反对中国的所谓‘联盟’。”刘洪才表示，得道多助，失道寡助,美方图谋是不会得逞的。

“我注意到那些美国政客还不遗余力挑拨中国共产党和中国人民的关系，诋毁抹黑中国的政治制度，这是一种卑劣的攻击，同时也暴露了他们对历史和现实的无知。”刘洪才说。

“中国共产党的初心和使命，就是为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴。中国共产党与人民血肉相连，一直全心全意为人民服务。”他说。

刘洪才表示，为了应对突如其来的新冠肺炎疫情，中国党和政府坚持人民至上、生命至上，不惜一切代价保护人民生命安全。从出生仅30多个小时的婴儿到100多岁的老人，从在华外国留学生到外国来华工作人员，每一个生命都得到全力护佑，人的生命、人的价值、人的尊严得到了悉心呵护。

疫情防控期间，中方还向200多个外国政党和政治组织提供了力所能及的帮助，各国政党和各界人士也纷纷向中方施以援手。他介绍，110多个国家的240多个政党和政党国际组织同中国共产党联合发出共同呼吁，坚决反对将公共卫生问题政治化，为进一步深化全球抗疫合作、推动构建人类卫生健康共同体凝聚了强大的政治共识。

“来自俄罗斯、埃及、土耳其、保加利亚、黎巴嫩、布基纳法索等国家的政党政要表示，某些西方政客对中国的打压攻击、诬蔑诋毁注定要失败。”他说。

“一个国家选择何种政治制度、选择什么样的发展道路，应该由那个国家的人民来决定。新中国成立以来的历史证明，中国共产党领导全国各族人民走自主选择的中国特色社会主义道路是正确的，我们还将坚定不移、沿着这条道路走下去！”刘洪才说。

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